Ciprian Ciucu: PSD nu face gesturi gratuite, sper să nu caute pretexte să iasă de la guvernare

I.S.
Politică / 9 august, 09:15

Ciprian Ciucu: PSD nu face gesturi gratuite, sper să nu caute pretexte să iasă de la guvernare

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu susţine, referindu-se la reuniunea de luni a conducerii PSD în care se va discuta despre funcţionarea coaliţiei, că PSD este un partid abil şi nu face gesturi simbolice gratuite. Totodată, Ciucu speră ca social-democeraţii să nu caute pretexte pentru a ieşi de la guvernare.

Întrebat, vineri, la Digi24, despre reuniunea de luni a social-democraţilor în care se va discuta despre funcţionarea coaliţiei, liberalul Ciprian Ciucu a declarat că este greu de interpretat ce vrea să transmită PSD, adăugând că e posibil să fie şi un calcul politic, pentru că se apropie alegerile interne din PSD.

”PSD este un partid abil. Nu face gesturi simbolice doar aşa ca să le facă, ci doar dacă vrea să câştige ceva sau dacă are ceva de câştigat. Aşa că e foarte greu de interpretat. Ştim că nu peste mult timp, în mai puţin de două luni, vor fi alegeri la PSD. Evident că actuala conducere încearcă să se menţină şi poate vrea să dea mai degrabă un semnal în interiorul propriei organizaţii. Şi cred că este un calcul politic la mijloc. Sper să nu fie un calcul de genul că căutăm un pretext să ieşim de la guvernare”, a comentat Ciprian Ciucu.

Liberalul aminteşte că PSD a semnat acordul coaliţiei şi că responsabilitatea este prea mare pentru a decide părăsirea guvernării.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, PNL este ”adultul din cameră”, care încearcă să împace PSD şi USR.

”Ei vor să se certe cu orice prilej, să transmite mesaje către propriul electorat. Dar să ştiţi că lucrurile acestea se văd. Şi cred că până la urmă oamenii vor aprecia mai mult atitudinea matură a PNL decât aceste certuri dintre PSD şi USR. Vă daţi seama că nu este nicio plăcere să stai să mediezi tot timpul între ei. Haideţi să discutăm despre reforme reale, despre pachetul doi”, a precizat Ciprian Ciucu.

Prim-vicepreşedintele liberal consideră că este nevoie de PSD la guvernare, dar şi de USR.

Ciucu le cere partenerilor din coaliţie să se certe mai puţin şi să se concentreze pe ceea ce au de făcut.

De asemenea, a declarat că USR trebuie să se mai tempereze ”niţel”, el adăugând că ştie că nu este uşor pentru că ”te mănâncă limba, îţi vine să spui ceva, îţi vrei ca să-i dai o replică, vrei să-l pui la punct”.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Naţional, luni, pentru a analiza ”situaţia creată în coaliţia de guvernare ca urmare a poziţionării unor parteneri faţă de ceremoniile dedicate fostului preşedinte al României, Ion Iliescu” şi pentru stabilirea unei poziţii clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentaleîn condiţii de respect reciproc şi corectitudine politică.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 09:42)

    PSD daca nu iese urgent din coalitia de la putere,

    v a disparea de pe scena politica a tarii.  

adb