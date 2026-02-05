Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ciucu: Nu vor fi şoferi şi vatmani concediaţi; nu li se vor reduce lor salariile

T.B.
Politică / 5 februarie, 10:49

Ciucu: Nu vor fi şoferi şi vatmani concediaţi; nu li se vor reduce lor salariile

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a oferit asigurări, joi, că eforturile de eficientizare a activităţii STB nu vor duce la concedieri în rândul vatmanilor sau al şoferilor, informează Agerpres.

Precizările au fost făcute într-un live realizat de edilul general într-un mijloc de transport în comun, transmite Agerpres. Ciucu a menţionat că, de fiecare dată când vor apărea zvonuri, va face un live pe reţelele de socializare pentru a lămuri situaţia, conform Agerpres.

„Nu vor fi şoferi concediaţi. Nu vor fi vatmani concediaţi. Nu li se vor reduce lor salariile, pentru că de dânşii este cea mai mare nevoie şi au tot respectul meu pentru munca pe care o fac în fiecare zi. Să se încreadă mai puţin în unii care sunt acolo de 15-20 de ani şi care au schimbat primar după primar. De data asta au un primar care o să vină să vorbească cu ei”, a declarat Ciucu, informează Agerpres.

El a menţionat că situaţia STB a ajuns să fie „atât de proastă” din cauza unor decizii „greşite” de management care s-au acumulat de-a lungul timpului, potrivit Agerpres. Plăţile PMB faţă de STB „nu sunt suportabile bugetar” în acest moment, a transmis primarul, conform Agerpres.

„Gândul meu în acest moment este în special la oamenii care muncesc, la şoferi, la vatmani, la muncitorii din URAC. Au rămas cu aceleaşi salarii de ani şi ani de zile, în timp ce managementul a continuat să facă angajări pe personal TESA. S-a umflat atât de mult schema de personal la STB - nu de către mine, eu acum am venit primar - încât nu a mai existat posibilitatea să crească salariile pentru şoferi, vatmani”, a explicat edilul, transmite Agerpres.

Ciprian Ciucu a informat că a solicitat STB şi ADITPBI un plan de reducere a cheltuielilor şi de creştere a veniturilor, dar în urma acestor discuţii au apărut zvonuri conform cărora el ar fi cerut reduceri de salarii, potrivit Agerpres. El a subliniat că, în acest moment, nu primarul general este responsabil de ce se întâmplă în STB, ci Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti (ADITPBI), căreia i-a fost delegată această responsabilitate, transmite Agerpres.

„Am cerut un plan de reducere a cheltuielilor şi creştere a veniturilor. Adică, să facă management. Dacă se merge fără bilet... În fine, sunt multe probleme... Le putem detalia. Şi ce a ieşit în STB? Ce se vorbea pe holuri? Că Ciucu le-a pus în vedere să facă reduceri de salarii. I-auzi! Eu am cerut soluţii, nu am dat soluţii. Soluţiile trebuie să vină de la echipa de management şi de la ADITPBI”, a declarat primarul, informează Agerpres.

În opinia sa, în prezent, la STB lucrurile sunt „aproape scăpate de sub control”, transmite Agerpres.

Ciucu a transmis că singura lui miză este redresarea societăţii, potrivit Agerpres.

În urma discuţiilor sale cu vatmanii şi cu şoferii a reieşit că aceştia se plâng de lipsa motorinei şi a pieselor de schimb, informează Agerpres.

„Vreau să salvez în special locurile de muncă ale şoferilor, ale vatmanilor şi ale muncitorilor. De ei e nevoie ca să se învârtă roata, nu de nu ştiu câte zeci de şefi. Aveau peste o sută de şefi şi şefuleţi; m-am uitat pe organigramă”, a completat Ciprian Ciucu, transmite Agerpres.

Primarul a reamintit că, joia trecută, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins realizarea unui audit la STB, potrivit Agerpres.

„Ştiu că au început să umble de ieri zvonuri în STB, întreţinute de unii, că Ciucu face şi drege şi că vrea să taie nu mai ştiu ce. Nu este adevărat. Adevărat este că situaţia financiară a STB este extrem de proastă. STB are în fiecare an bugetul oraşului Braşov (...) 1,7 - 1,8 miliarde de lei. Pe ce se duc aceşti bani? Am vrut să aflu. Am cerut în Consiliul General să avem un audit, o evaluare, aşa cum e de bun simţ. Nu am fost lăsat de Consiliul General. Nu toate partidele au votat”, a menţionat Ciucu, transmite Agerpres.

