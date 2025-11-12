Civilii Ucrainei evacuează frontul din partea de sud-est a ţării

Autorităţile din Ucraina se grăbesc să evacueze civilii aflaţi pe frontul din partea de sud-est a ţării, conform sursei Reuters. Situaţia securităţii s-a deteriorat ca urmare a avansării recente a trupelor ruseşti.

Oleksandr Syrskyi, cel mai înalt general al Ucrainei, a transmis că civilii din zona Huliaipole nu mai sunt în siguranţă. Armata Ucrainei s-a retras din cel puţin şase sate din zona în ultimele două zile.

Soldaţii şi comandanţii ucraineni au spus că nu au suficiente trupe pentru a menţine o poziţie defensivă. Un număr de peste o mie de drone zboară deasupra câmpului de luptă, lucru ce pune ambele tabere într-o poziţie dificilă de avansare.

„Nu avem de unde să cumpărăm medicamente, nu este nici măcar apă. Nu mai putem trăi aşa.”, transmite Zhanna Puzanova, o femeie evacuată, în vârstă de 55 de ani, conform sursei citate.

Civilii care fug speră că domiciliile lor vor rămâne în continuare ale Ucrainei.