Claudiu Năsui (USR): „Plecarea PSD deschide calea reformelor, inclusiv reducerea numărului de parlamentari”

A.G.
Politică / 21 aprilie, 13:11

Sursa foto: Facebook / Claudiu Nasui

Deputatul USR Claudiu Năsui a susţinut, marţi, că plecarea PSD de la guvernare reprezintă o „mare oportunitate” pentru implementarea unor reforme precum reducerea numărului de parlamentari, tăierea subvenţiei pentru partidele politice sau desfiinţarea unor instituţii „inutile”, potrivit unui mesaj video publicat pe pagina sa oficială de Facebook.

Potrivit acestuia, premierul Ilie Bolojan are ocazia de a promova reforme „mult aşteptate” pentru care există majoritate în Parlament, conform aceleiaşi surse.

„Până acum, scuza pentru care nu se făceau era că nu vrea PSD. Ei, bine, iată că PSD nu mai e şi, pentru o scurtă perioadă de timp, domnul Bolojan va putea da chiar OUG-uri pe orice subiect îşi doreşte. Da, ele vor ajunge în Parlament, unde pot fi respinse, dar, dacă îşi alege corect temele, nu vor fi. Pentru că sunt teme unde şi AUR este de acord”, a explicat Năsui pe Facebook.

Potrivit postării acestuia pe Facebook, exemplul „cel mai bun” îl reprezintă reducerea numărului de parlamentari la 300, deoarece „oficial” există o majoritate în Parlament care ar susţine acest lucru. Astfel, şi-au exprimat sprijinul pentru acest proiect reprezentanţii AUR, PNL şi USR, a transmis Claudiu Năsui în aceeaşi postare.

„Şi iată că avem o majoritate în Parlament, pentru a trece această lege. Nici măcar nu trebuie să dea OUG, de fapt, pentru că există un proiect scris de Cristina Prună şi de mine, care a trecut de Senat, este acum la Cameră. E taman bun pentru a fi votat. O promisiune electorală pentru care există chiar şi un referendum validat cu 80% de voturi pentru", a menţionat el pe Facebook.

Năsui a adăugat, în aceeaşi postare, că ar mai fi şi alte reforme care ar putea fi adoptate cu susţinerea AUR. „Ar mai putea fi câteva lucruri, de fapt, pentru care iarăşi există potenţial de a trece, împreună cu AUR. Sau, cel puţin, contra cărora AUR nu ar vota în Parlament: tăierea subvenţiei pentru partide, primari în două tururi şi multe tăieri de cheltuieli sau chiar desfiinţări de instituţii inutile. Să sperăm că domnul Bolojan nu va rata această oportunitate şi le va face”, a declarat parlamentarul USR pe Facebook.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Curs valutar BNR

21 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0988
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3365
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5603
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8563
Gram de aur (XAU)Gram de aur667.3968

