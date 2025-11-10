Cloud9 investeşte 80 de milioane de euro în a doua etapă a proiectului rezidenţial premium Cloud9 Evolution

Dezvoltatorul Cloud9, parte a diviziei imobiliare Alfa Group, a demarat lucrările pentru a doua etapă a proiectului Cloud9 Evolution, un ansamblu rezidenţial premium amplasat în nordul Bucureştiului. Investiţia alocată noii faze de dezvoltare se ridică la 80 de milioane de euro, dintr-un buget total de 170 de milioane de euro destinat întregului proiect, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Lucrările de construcţie avansează în ritm susţinut atât pentru prima etapă, care urmează să fie livrată în următoarele 12 luni, cât şi pentru etapa a doua, programată pentru finalizare în 2027.

Proiectul, dezvoltat pe o suprafaţă de 3,2 hectare, va cuprinde în total 1.148 de apartamente - de la studiouri şi unităţi cu două, trei şi patru camere, până la penthouse-uri şi un concept inovator de apartamente de 2,5 camere - alături de peste 1.200 de locuri de parcare. Etapa a doua include 536 de unităţi rezidenţiale şi 540 de locuri de parcare, propunând o experienţă de locuire integrată, orientată spre confort, eleganţă şi eficienţă urbană.

„Cloud9 Evolution întruneşte principiile oraşului de 15 minute, oferind acces rapid către toate punctele de interes şi facilităţile necesare unui stil de viaţă premium. Prima etapă a proiectului este deja vândută în proporţie de 50%, fapt care ne-a motivat să începem dezvoltarea celei de-a doua etape”, a declarat Răzvan Braşlă, CEO al Cloud9.

Potrivit acestuia, începând cu anul 2026, ansamblul va include o unitate de învăţământ modernă, iar etapa a doua va adăuga spaţii comerciale (cafenea, brutărie artizanală, curăţătorie), o sală de fitness, teren de baschet şi zone dedicate wellness-ului şi socializării.

Arhitectura proiectului se remarcă printr-un design contemporan, cu faţade dinamice şi clădiri dispuse în formă de „U”, care creează spaţii interioare sigure şi zone de interacţiune. Apartamentele dispun de suprafeţe vitrate ample şi terase generoase, iar finisajele premium, încălzirea în pardoseală şi sistemele smart home completează standardul ridicat al dezvoltării.

Dezvoltatorul subliniază, totodată, componenta sustenabilă a proiectului: panourile fotovoltaice dedicate alimentării spaţiilor comune contribuie la reducerea consumului energetic şi a amprentei asupra mediului.

„Cloud9 Evolution este expresia unei noi generaţii de locuire urbană. Construim un ecosistem autentic, în care tehnologia, sustenabilitatea şi comunitatea se completează armonios, oferind nu doar apartamente, ci un cadru complet pentru o viaţă activă şi echilibrată”, a adăugat Răzvan Braşlă.