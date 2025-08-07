Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
CNA: Intră în vigoare noul Cod de Reglementare a Conţinutului Audiovizual, adaptat noilor realităţi tehnologice şi informaţionale

I.S.
Miscellanea / 7 august, 15:34

Noul Cod de Reglementare a Conţinutului Audiovizual, adoptat de Consiliul Naţional al Audiovizualului, o amplă actualizare legislativă adaptată noilor realităţi tehnologice, sociale şi informaţionale, intră în vigoare, potrivit unui comunicat oficial al instituţiei.

Noul Cod reflectă extinderea competenţelor CNA, în linie cu modificările legislative adoptate prin transpunerea Directivei (UE) 2018/1808 privind serviciile mass-media audiovizuale în Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Codul se aplică în continuare programelor difuzate de posturile TV şi radio, serviciilor media audiovizuale la cerere (video-on-demand), dar şi serviciilor care îşi distribuie conţinutul audiovizual prin platforme de partajare a materialelor video, dacă acestea se află sub jurisdicţia României, prin aceste modificări fiind creat un cadru coerent de reglementare care oferă acelaşi nivel de protecţie şi responsabilitate în mediul digital, precum în televiziune sau radio.

Sunt definite clar concepte precum: dezinformare - cu intenţie şi impact negativ; informare incorectă - neintenţionată dar cu efecte dăunătoare; conţinut ilegal - instigare la ură, terorism, pornografia infantilă etc.; creator de conţinut online - persoană cu răspundere editorială; conţinut dăunător - frică, teroare, violenţă nejustificată.

Totodată, este consolidată protecţia minorilor prin interdicţii mai stricte privind difuzarea de imagini sau declaraţii ale minorilor în contexte sensibile; condiţii clare pentru participarea minorilor în programe media; obligativitatea restricţionării accesului la conţinut potenţial nociv pentru minori, inclusiv în online.

Este stipulată etichetarea şi avertismente clare prin obligaţia de a semnaliza conţinutul sensibil prin mesaje de tip: 'Atenţie! Acest material poate afecta dezvoltarea minorilor'; 'Informaţiile din acest program nu au bază ştiinţifică'; 'Acest program este o ficţiune' (pentru reality show-uri cu elemente de regie).

Toţi furnizorii trebuie să asigure, treptat, accesul persoanelor cu dizabilităţi (prin subtitrare, limbaj mimico-gestual, audiodescriere etc.).

Publicitatea pentru jocuri de noroc este reglementată mai strict: restricţii orare, interzicerea adresării către minori, limitări privind promovarea agresivă, iar în cazul suplimentelor alimentare, se interzic afirmaţiile înşelătoare sau prezentarea acestora ca alternative la tratamente medicale.

Codul recunoaşte şi reglementează mesajele de interes public ca formă distinctă de comunicare media, printre exemplele de mesaje de interes public reglementate numărându-se: campanii privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului (ex. prevenirea discursului instigator la ură); revenirea consumului de droguri sau alcool în rândul minorilor; informări privind sănătatea publică sau protecţia mediului; alerta răpire minor - sistem naţional de difuzare în cazuri de dispariţie.

Sunt stabilite reguli privind marcarea lor, separarea de conţinutul editorial sau comercial, şi condiţiile de difuzare.

Codul oferă bază legală pentru sancţionarea conţinuturilor care răspândesc dezinformare, protejând spaţiul public informaţional fără a limita libertatea de exprimare şi stabileşte obligaţii sporite pentru serviciile media audiovizuale la cerere (video-on-demand) de a include şi de a le evidenţia corespunzător, contribuind astfel la sprijinirea producţiei locale şi a diversităţii culturale.

Se deschide posibilitatea parteneriatelor între CNA şi industrie (platforme, creatori, societate civilă) pentru asigurarea respectării obiectivelor de interes public prin mecanisme moderne de autoreglementare asistată.

'Noul Cod nu restrânge libertatea de exprimare, ci oferă mecanisme clare pentru a o proteja de abuzuri şi derapaje. Este un instrument prin care CNA pune ordine acolo unde riscurile informaţionale scapă de sub control - fie că vorbim de conţinut online, platforme video sau televiziune', mai transmite CNA.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.08.2025, 15:39)

    La realitatea tv vă uitați?

    Sau și vouă vă e scârbă?! 

adb