CNBC: Acţiunile Comcast înregistrează un avans semnificativ pe bursă după anunţul scindării activelor media

Acţiunile Comcast au înregistrat o creştere de aproximativ 6% în şedinţa de tranzacţionare de luni după publicarea planului de separare a diviziei media NBCUniversal şi a operaţiunilor europene Sky într-o entitate independentă listată, informează CNBC.

Modificarea structurală urmăreşte concentrarea fiecărei entităţi comerciale asupra propriilor obiective strategice într-un sector aflat în schimbare rapidă, transmite sursa citată.

Titlurile gigantului american au atins un avans maxim de 9% pe parcursul zilei, notează televiziunea financiară.

Tranzacţia îmbracă forma unei separări scutite de taxe şi are un termen de finalizare estimat la aproximativ un an, potrivit planului oficial.

Acţionarii grupului vor deţine titluri de valoare în ambele societăţi rezultate, confirmă aceeaşi sursă. Noua companie NBCUniversal va îngloba parcurile tematice Universal, studiourile cinematografice, reţelele de televiziune NBC şi Telemundo, platforma Peacock, postul Bravo şi grupul Sky, menţionează sursa citată.

Compania Comcast de bază va opera exclusiv serviciile de telecomunicaţii, cablu, internet şi telefonie mobilă, transmite CNBC.

Actualul co-director executiv Mike Cavanagh preia conducerea NBCUniversal în calitate de director general, iar fostul director financiar Michael Angelakis ocupă poziţia de CEO la Comcast, informează sursa citată. Preşedintele Brian Roberts îşi menţine implicarea activă în managementul ambelor entităţi, conform CNBC.

Tehnologia şi media necesită strategii şi alocări de capital diferite, au afirmat reprezentanţii conducerii executive, potrivit postului TV. Fiecare structură va beneficia de o flexibilitate sporită în faţa transformărilor din piaţă, au precizat aceiaşi oficiali, transmite sursa menţionată.

„Separarea reflectă faptul că afacerile de tehnologie şi cele media au devenit suficient de diferite încât necesită strategii şi investiţii distincte”, au declarat managerii grupului, conform CNBC.

Sectorul media tradiţional traversează o perioadă marcată de provocări socio-economice şi de o scădere de 30% a valorii acţiunilor Comcast în ultimele 12 luni, notează sursa citată..

Migraţia publicului către streaming şi consolidarea generală a industriei accelerează aceste decizii radicale, transmite sursa citată.

Restructurarea actuală urmează modelul tranzacţiilor majore recente din piaţă, precum fuziunile dintre Paramount şi Skydance sau achiziţiile dintre Warner Bros. Discovery şi Fox, informează CNBC.

Procesul de scindare determină suspendarea temporară a programului de răscumpărare de acţiuni proprii, potrivit detaliilor financiare. Grupul stabileşte ulterior politica de dividende pentru fiecare entitate, transmite sursa citată.

Comcast păstrează o participaţie de maximum 19,9% din NBCUniversal pentru o perioadă de un an după finalizarea transferului, notează sursa menţionată.

Investitorii anticipează o deblocare a valorii activelor prin această adaptare la noile realităţi din telecomunicaţii şi divertisment, informează CNBC.