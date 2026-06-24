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CNBC: Administraţia Trump alocă 17,5 miliarde de dolari pentru construirea a 10 reactoare nucleare noi

T.B.
Internaţional / 24 iunie, 06:24

CNBC: Administraţia Trump alocă 17,5 miliarde de dolari pentru construirea a 10 reactoare nucleare noi

Departamentul Energiei al Statelor Unite a anunţat marţi un program de finanţare în valoare de 17,5 miliarde de dolari destinat accelerării construirii a zece reactoare nucleare mari pe teritoriul american, relatează CNBC.

Secretarul Energiei, Chris Wright, a declarat că împrumuturile vor reduce costurile de construcţie şi vor permite punerea în funcţiune a reactoarelor cu până la trei ani mai devreme decât în scenariile actuale, transmite CNBC.

Programul va sprijini cinci proiecte nucleare, fiecare urmând să includă câte două reactoare, potrivit CNBC.

Toate proiectele vor utiliza modelul AP1000 dezvoltat de Westinghouse, unul dintre cele mai moderne reactoare comerciale aflate în exploatare, notează CNBC. Fiecare reactor poate produce aproximativ 1,1 gigawaţi de energie electrică, suficient pentru alimentarea a peste 800.000 de locuinţe, conform sursei citate.

Fondurile vor fi folosite în principal pentru achiziţia componentelor complexe şi costisitoare care necesită perioade lungi de fabricaţie şi livrare şi care reprezintă adesea unul dintre principalele motive ale întârzierilor în construcţia centralelor nucleare, arată CNBC.

Westinghouse va colabora cu până la cinci companii de utilităţi sau producători de energie eligibili pentru program. Compania a semnat deja scrisori de intenţie cu şapte potenţiali parteneri care au identificat amplasamente pentru viitoarele centrale, potrivit CNBC.

Autorităţile americane nu au dezvăluit locaţiile proiectelor, menţionează CNBC.

Chris Wright a precizat că amplasamentele sunt distribuite în mai multe regiuni ale ţării şi că deciziile finale privind finanţarea nu au fost încă luate, relatează CNBC.

Împrumuturile nu vor fi acordate direct companiei Westinghouse. Potrivit directorului biroului de împrumuturi al Departamentului Energiei, Greg Beard, finanţarea va fi direcţionată către vehicule speciale de proiect create pentru fiecare centrală, transmite CNBC.

Pentru a avea acces la fondurile federale, Westinghouse şi partenerii săi vor trebui să contribuie cu aproape un miliard de dolari în capital propriu pentru fiecare proiect, conform CNBC.

Administraţia Donald Trump estimează că marile companii din tehnologie vor juca un rol important în susţinerea noilor reactoare prin semnarea unor contracte pe termen lung pentru cumpărarea energiei electrice produse, scrie CNBC.

Cererea de energie din partea sectorului tehnologic a crescut puternic în ultimii ani, pe măsură ce Microsoft, Google şi alţi dezvoltatori de inteligenţă artificială construiesc centre de date care necesită cantităţi uriaşe de electricitate, potrivit CNBC.

În căutarea unor surse stabile şi fără emisii de carbon, marile companii tehnologice au devenit susţinători importanţi ai energiei nucleare, notează CNBC.

Microsoft şi Google au încheiat deja acorduri pentru sprijinirea repunerii în funcţiune a Three Mile Island şi Duane Arnold, două reactoare nucleare existente, relatează CNBC.

Totuşi, până acum, nicio companie tehnologică nu a semnat un acord major pentru finanţarea construirii unei noi centrale nucleare de mari dimensiuni, conform CNBC.

Anunţul reprezintă una dintre cele mai importante iniţiative federale de susţinere a energiei nucleare din ultimele decenii şi reflectă interesul crescând al Statelor Unite pentru extinderea producţiei de energie electrică necesară dezvoltării inteligenţei artificiale, centrelor de date şi industriei viitorului, transmite CNBC.

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