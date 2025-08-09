CNBC: Tarifele americane ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase

Aurul a atins vineri un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse de SUA asupra lingourilor de aur importate, în special din Elveţia, cel mai mare rafinator de aur din lume, transmite CNBC.

Pe piaţa futures, contractele cu livrare în decembrie au atins un vârf de 3.534,10 dolari uncia, înainte de a coborî spre 3.495 dolari. Aurul spot s-a menţinut în jurul valorii de 3.400 dolari/uncie.

Creşterea vine după ce o scrisoare oficială emisă de Agenţia Vamală şi de Protecţie a Frontierei din SUA (CBP), publicată de Financial Times, a sugerat că anumite lingouri de aur turnate în Elveţia ar trebui încadrate într-un cod vamal care nu le scuteşte de noile tarife reciproce de 39%, introduse recent pentru produsele elveţiene.

Tarifele, un nou factor de tensiune

Decizia CBP face referire la faptul că lingourile de un kilogram şi cele de 100 uncii, dacă sunt ştampilate sau gravate, nu pot fi clasificate drept aur ”neprelucrat” şi, deci, nu se mai încadrează în codul vamal HTS 7108.12.10, care le-ar fi permis scutirea de taxe. În schimb, au fost încadrate în codul 7108.13.5500, ce le face susceptibile la taxe.

Această reinterpretare a creat panică în piaţă.

”Reapare sentimentul de grabă în importuri, similar cu cel din 2024,” a transmis Michael Hsueh, analist la Deutsche Bank, într-o notă adresată clienţilor.

Piaţa, în aşteptare şi nelinişte

Joni Teves, strateg la UBS, a avertizat că această schimbare poate afecta capacitatea pieţei de a importa rapid aur pentru livrarea fizică în depozitele Comex din SUA, folosite pentru decontarea contractelor futures.

”Tarifele impun costuri suplimentare, iar Elveţia fiind principala sursă de aur rafinat pentru SUA, aceste costuri pot deveni semnificative,” a spus ea.

Teves subliniază că 78% din exporturile de aur ale Elveţiei către SUA erau anterior scutite de taxe, datorită clasificării ca aur neprelucrat. În lipsa unor clarificări, pieţele metalelor preţioase vor rămâne ”nervoase”, a adăugat ea.

Soluţii şi riscuri pe termen lung

Atât UBS, cât şi Deutsche Bank susţin că rafinăriile de aur ar putea modifica procesele de producţie pentru a se încadra în codul vamal scutit de taxe. De exemplu, s-ar putea recurge la lingouri turnate fără gravuri sau chiar la granule de aur, care sunt considerate mai puţin prelucrate.

Totuşi, Hsueh avertizează că dacă administraţia americană îşi propune să stimuleze rafinarea internă a aurului, atunci ar putea descuraja în mod deliberat importurile prin impunerea de condiţii stricte pentru scutiri. Într-un scenariu extrem, ar putea fi eliminate complet şi scutirile actuale - deşi analiştii spun că acest lucru este puţin probabil.

Investitorii pariază pe aur

Philippe Gijsels, strateg-şef la BNP Paribas Fortis, crede că preţul aurului poate depăşi 4.000 de dolari/uncie.

”Traiul într-o lume marcată de inflaţie, îndoieli privind independenţa Fed şi sustenabilitatea datoriilor guvernamentale face ca investiţia în active reale să fie tot mai atractivă”, a declarat el pentru CNBC. Totuşi, a avertizat că drumul aurului va fi ”accidentat”.