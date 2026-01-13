Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
CNIR: A început proiectarea lotului 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii

S.B.
Miscellanea / 13 ianuarie, 14:25

CNIR: A început proiectarea lotului 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii

Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că luni a început proiectarea lotului 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii A8 Târgu Mureş-Târgu Neamţ, de 14,4 kilometri lungime, potrivit news.ro.

”Proiectarea lotului 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii A8 Târgu Mureş-Târgu Neamţ a început, conform ordinului pe care Compania Naţională de Investiţii Rutiere l-a emis luna trecută”, anunţă CNIR.

În contextul demarării etapei de proiectare, la sfârşitul săptămânii trecute, directorul general al CNIR, Gabriel Budescu a efectuat o vizită de lucru pe amplasamentul autostrăzii, în zonele localităţilor Joseni şi Lăzarea (jud. Harghita) unde constructorul a mobilizat trei instalaţii de foraj pentru investigaţii geotehnice.

”Am mers pe amplasamentul lotului 1D Joseni-Ditrău şi am avut discuţii cu Antreprenorul pentru accelerarea etapelor acestui obiectiv. Depunem toate eforturile pentru ca lucrările de execuţie să înceapă cât mai curând, astfel încât să putem profita de sezonul favorabil construcţiilor. De asemenea, joi, va avea loc şedinţa de început pentru acest contract, cu participarea atât a constructorului, cât şi a Supervizorului”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Etapa pentru realizarea Proiectului Tehnic al acestui lot de autostradă din judeţul Harghita are o durată de 10 luni, după finalizarea acestuia urmând cele 24 de luni pentru execuţia lucrărilor.

Lotul 1D Joseni-Ditrău face parte din secţiunea II Miercurea Nirajului -Leghin a Autostrăzii A8.

Caracteristici tehnice:

14,4 kilometri lungime;

21 de pasaje şi viaducte, din care 3 ecoducte pentru permeabilitatea animalelor;

nod rutier la Ditrău;

descărcare provizorie în zona de conexiune cu lotul următor, 2A Ditrău-Grinţieş, pentru a se asigura funcţionarea independentă.

Din luna martie va începe etapa de proiectare pentru alţi 64 de kilometri de autostradă din secţiunea de munte Sărăţeni-Pipirig, contractele de proiectare şi execuţie fiind semnate în toamna anului trecut.

