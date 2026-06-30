CNN: Iranul afirmă că va efectua singur deminarea Strâmtorii Ormuz şi respinge declaraţiile lui Emmanuel Macron

Iranul va desfăşura exclusiv operaţiunile de deminare în Strâmtoarea Ormuz, contrazicând declaraţiile preşedintelui francez Emmanuel Macron, care afirmase că Franţa, Oman şi alte state vor colabora în acest demers, potrivit CNN.

Vice-ministrul iranian de Externe, Kazem Gharibabadi, a declarat că, în baza acordului încheiat cu Statele Unite, deminarea va fi realizată doar de Iran şi a transmis Franţei să nu complice o situaţie deja delicată, potrivit Reuters.

Anterior, Emmanuel Macron anunţase, după întâlnirea cu sultanul Omanului, că Franţa şi Omanul au convenit să colaboreze cu parteneri pentru deminarea strâmtorii, în vederea securizării rutelor maritime şi garantării libertăţii de navigaţie, potrivit CNN.

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz rămâne vulnerabil la atacurile cu drone şi la prezenţa minelor marine, iar volumul tranzitului este în continuare mult sub nivelul înregistrat înaintea conflictului dintre Israel, Statele Unite şi Iran, potrivit CNN.

Datele MarineTraffic arată că peste douăzeci de nave comerciale au tranzitat Strâmtoarea Ormuz în ultimele 24 de ore, înaintea negocierilor de pace dintre Statele Unite şi Iran, despre care preşedintele Donald Trump a afirmat că sunt programate pentru marţi. Înainte de război, aproximativ 110 nave traversau zilnic această rută maritimă strategică, potrivit CNN.