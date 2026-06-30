CNN: Maria Corina Machado acuză executivul din Venezuela de blocarea spaţiului aerian după seismele recente

Lidera opoziţiei din Venezuela, Maria Corina Machado, acuză executivul de la Caracas de închiderea spaţiului aerian cu scopul de a împiedica revenirea sa în ţară după cele două cutremure de săptămâna trecută, informează CNN.

Reprezentanta opoziţiei se află în prezent în Panama City, transmite sursa citată. Aceasta susţine că autorităţile guvernamentale blochează informaţiile oficiale despre seisme şi restricţionează comunicaţiile pentru a ascunde amploarea reală a situaţiei de urgenţă, notează postul de televiziune.

”Pe 24 iunie, întoarcerea mea în Venezuela a devenit inevitabilă, pentru ca noi să putem fi împreună în timpul acestei catastrofe, aşa cum face o familie”, a declarat Maria Corina Machado într-un material video distribuit pe Instagram, conform CNN.

Postul de televiziune a contactat oficialii guvernamentali din Venezuela pentru a obţine un punct de vedere cu privire la aceste acuzaţii, transmite sursa menţionată.

Dorinţa de revenire în ţară are legătură cu eforturile de facilitare a unei tranziţii democratice, potrivit declaraţiilor anterioare ale liderei politice.

„Sunt pregătită şi aproape de Venezuela şi voi face tot ce este necesar pentru a mă întâlni cu voi acolo”, a afirmat Maria Corina Machado, potrivit CNN.