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CNN: Preşedintele Iranului afirmă că Teheranul îşi va respecta angajamentele dacă şi SUA îşi respectă obligaţiile

T.B.
Internaţional / 30 iunie, 07:21

CNN: Preşedintele Iranului afirmă că Teheranul îşi va respecta angajamentele dacă şi SUA îşi respectă obligaţiile

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că Iranul îşi va respecta angajamentele asumate dacă şi Statele Unite vor proceda la fel, avertizând în acelaşi timp că Teheranul va răspunde ferm oricăror ameninţări, potrivit CNN.

Într-o postare pe platforma X, liderul iranian a transmis că „înţelegerea reciprocă este o stradă cu două sensuri”, subliniind că, în cazul în care partea americană va respecta acordul, Iranul îşi va îndeplini, la rândul său, obligaţiile, potrivit CNN.

Fără a-l nominaliza pe preşedintele american Donald Trump, Pezeshkian a afirmat că abordarea Iranului faţă de „nemulţumirile nejustificate şi ameninţările fără temei” se bazează pe raţionalitate şi demnitate, dar şi pe o reacţie decisivă atunci când situaţia o impune, potrivit CNN.

Între timp, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, se deplasează spre Doha, au declarat doi oficiali americani pentru CNN. Preşedintele Donald Trump a anunţat luni că Statele Unite urmează să se întâlnească marţi cu reprezentanţi ai Iranului în capitala Qatarului, însă autorităţile iraniene au precizat că nu sunt programate negocieri cu partea americană la niciun nivel în perioada următoare, potrivit CNN.

Un oficial american de rang înalt a declarat pentru CNN că discuţiile tehnice privind memorandumul de înţelegere continuă conform planului, în pofida tensiunilor recente. La rândul său, Iranul susţine că prioritatea rămâne implementarea memorandumului de înţelegere, înainte de eventuale negocieri privind un acord final, potrivit CNN.

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