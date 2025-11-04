Coaliţia de guvernare discută astăzi reforma pensiilor magistraţilor şi reforma administraţiei

Coaliţia de guvernare discută astăzi soarta reformei pensiilor magistraţilor şi a administraţiei publice, în şedinţa reunită la ora 14.00, la Palatul Victoria, potrivit News.ro. Premierul Ilie Bolojan participă la prima întâlnire a coaliţiei după ce liderii PSD i-au cerut să vină în Parlament pentru a oferi explicaţii privind retragerea parţială a trupelor americane din România.

Pe agenda discuţiilor se află şi reducerea numărului de parlamentari la 300, subiect asupra căruia nu s-a ajuns la un consens.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că va propune formarea unui grup de lucru dedicat pensiilor magistraţilor, care să vină cu o nouă lege agreată de partidele din coaliţie. „De două săptămâni batem pasul pe loc după decizia CCR, în timp ce termenul de 28 noiembrie rămâne neschimbat”, a afirmat Grindeanu.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a precizat că premierul Bolojan este deschis prelungirii perioadei de tranziţie pentru reforma pensiilor speciale. „Tărăgănarea unor subiecte sensibile nu ne face bine deloc, nici ca societate, nici ca ţară”, a spus Abrudean.

Tot astăzi, liderii coaliţiei discută calendarul prezenţei premierului în Parlament, după ce acesta a refuzat invitaţia grupului PSD, invocând programul încărcat. Grindeanu a menţionat că echipele celor două cabinete lucrează la o potrivire de agendă şi că „în mod clar, premierul va veni”.