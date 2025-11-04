Coaliţia de guvernare discută astăzi reforma pensiilor magistraţilor şi reforma administraţiei

Coaliţia de guvernare discută astăzi soarta reformei pensiilor magistraţilor şi a administraţiei publice, în şedinţa reunită la ora 14.00, la Palatul Victoria, potrivit News.ro. Premierul Ilie Bolojan participă la prima întâlnire a coaliţiei după ce liderii PSD i-au cerut să vină în Parlament pentru a oferi explicaţii privind retragerea parţială a trupelor americane din România.
Pe agenda discuţiilor se află şi reducerea numărului de parlamentari la 300, subiect asupra căruia nu s-a ajuns la un consens.
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că va propune formarea unui grup de lucru dedicat pensiilor magistraţilor, care să vină cu o nouă lege agreată de partidele din coaliţie. „De două săptămâni batem pasul pe loc după decizia CCR, în timp ce termenul de 28 noiembrie rămâne neschimbat”, a afirmat Grindeanu.
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a precizat că premierul Bolojan este deschis prelungirii perioadei de tranziţie pentru reforma pensiilor speciale. „Tărăgănarea unor subiecte sensibile nu ne face bine deloc, nici ca societate, nici ca ţară”, a spus Abrudean.
Tot astăzi, liderii coaliţiei discută calendarul prezenţei premierului în Parlament, după ce acesta a refuzat invitaţia grupului PSD, invocând programul încărcat. Grindeanu a menţionat că echipele celor două cabinete lucrează la o potrivire de agendă şi că „în mod clar, premierul va veni”.
Opinia Cititorului ( 7 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 04.11.2025, 15:07)
Comisia PSD a lui Grindeanu si-a terminta discutiile?
Au mediat?
Au aflat ce vor magistratii???
2. Dar avizul consultativ, a venit macar?
(mesaj trimis de anonim în data de 04.11.2025, 15:32)
Au trecut 4 luni de cand a fost depus, nu exista nimic sa determine CSM sa raspunda, ca stim ca va fi raspuns negativ! Motivarea?
Cred ca se ruineaza complet increderea publica in sistemul de justitie, in fata acestoe..... glumite procedurale!
2.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 04.11.2025, 20:15)
Poate niște referenduri ?....
Oricum populația nu mai vrea să audă de ei..
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 04.11.2025, 17:32)
Zeci de funcționari ai ANAF și ai Ministerului Finanțelor, angajați sau promovați pe baza unor diplome false, emise de universități-fantomă
de furt si coruptie cand discutati, ba?
ticalosilor!
hai ca va ies valorile din puscarii.
Cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu, eliberați din pușcărie. Prescripție și în cazul lui Darius Vâlcov
Li se dau si averile confiscate.
ce jigodii!
3.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
(mesaj trimis de anonim în data de 04.11.2025, 17:53)
nu e bine dar tot mai bine decat semion -georgescu ce au promis ca elibereaza toti puscariasii din puscarii , cica un nou inceput.
4. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 04.11.2025, 20:13)
Magistrații au întins prea mult coarda...
Drepturi câte vor ,nici o responsabilitate ,iau roba pe ei și devin Dumnezei decid viața ,bunurile noastre cum vor ei...
De primesc atâția bani ,pt ce primesc gratis medicamente ,proteze ,ochelari, dinți etc etc?
5. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 04.11.2025, 20:29)
Numai gargara ,asa se ajunge la a nu mai dori sa muncești ,acest lucru este sabotaj din interior,unii ies la 48 de ani la pensie și altii nu mai apuca.