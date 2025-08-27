Coaliţia de guvernare împarte al doilea pachet de măsuri fiscale în cinci pentru a evita blocajul la CCR

Al doilea pachet de măsuri fiscale al coaliţiei de guvernare va fi divizat în cinci proiecte de lege, pentru a reduce riscul de invalidare la Curtea Constituţională, potrivit mass-media. Surse politice au precizat că toate cele cinci proiecte, printre care se află şi cel referitor la pensiile magistraţilor, vor fi adoptate în aceeaşi zi.

Premierul Ilie Bolojan urmează să îşi asume răspunderea în Parlament pentru întregul set legislativ, cel mai probabil luni, 1 septembrie.

Vicepremierul şi ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu a confirmat la Digi24 strategia împărţirii în cinci pachete: „Colegii au decis, împreună cu Secretariatul General, să mergem pe cinci pachete separate. Există şi un precedent, cred că pe vremea domnului Boc, când s-a mers în Parlament cu două proiecte separate. Mergem cu toate cinci, împreună, este mai coerent din punct de vedere legislativ şi înlătură pericolul unei decizii proaste, în cazul unei verificări de constituţionalitate”.

Moşteanu a adăugat că proiectele „ar trebui să stea în picioare” la CCR „şi să nu existe riscul de a pica”.

Potrivit Constituţiei, Guvernul îşi poate angaja răspunderea asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege, fără a preciza dacă mai multe proiecte pot fi asumate în aceeaşi zi. În urma asumării răspunderii, opoziţia are la dispoziţie trei zile pentru a depune moţiune de cenzură. Dacă moţiunea este respinsă, proiectele se consideră adoptate.