Cognizant România: 10 moduri în care inteligenţa artificială transformă industria IT

Cognizant România, una dintre cele mai mari companii IT din ţară, a prezentat în cadrul Programmers' Week 2025 zece moduri în care inteligenţa artificială schimbă fundamental modul de dezvoltare a software-ului. Evenimentul, desfăşurat în luna septembrie, a reunit specialişti care au analizat impactul AI asupra întregului proces tehnologic, de la dezvoltarea aplicaţiilor mobile şi gestionarea proiectelor până la testarea automată şi guvernanţa soluţiilor.

Potrivit companiei, AI accelerează dezvoltarea aplicaţiilor mobile prin instrumente precum Cursor, un editor de cod inteligent care asistă programatorii de la iniţializarea proiectelor până la auditul de securitate. Deşi AI-ul optimizează semnificativ timpul de lucru şi calitatea codului, logica de business complexă rămâne dependentă de expertiza umană. În acelaşi timp, adoptarea inteligenţei artificiale în managementul de proiect devine o prioritate strategică. Specialiştii Cognizant recomandă integrarea AI în fluxurile echipelor prin evaluări structurate, stabilirea unor aşteptări realiste şi aplicarea unor cadre de guvernanţă, precum NIST AI RMF, pentru reducerea riscurilor şi maximizarea productivităţii.

Pentru inginerii de date, integrarea GPT-4.1 şi a GitHub Copilot în fluxurile DevOps simplifică dezvoltarea şi orchestrarea pipeline-urilor complexe, reducând timpul necesar pentru documentare şi validare. Arhitectura Medallion, structurată pe straturi Bronze, Silver şi Gold, este îmbunătăţită semnificativ de aceste instrumente, care sprijină colaborarea şi scalabilitatea soluţiilor. În zona dezvoltării de aplicaţii backend, framework-urile Semantic Kernel şi AutoGen.NET deschid calea construirii de agenţi AI capabili să planifice şi să acţioneze autonom, oferind oportunităţi pentru automatizarea proceselor şi optimizarea deciziilor.

Instrumentele bazate pe AI precum GitHub Copilot sunt deja aliaţi strategici în dezvoltarea .NET, automatizând sarcinile repetitive şi asigurând o mentenabilitate mai bună a codului. De asemenea, asistenţii AI generativi, precum ChatGPT şi Claude, îi ajută pe dezvoltatori să exploreze soluţii mai rapid, să scrie cod standardizat şi să automatizeze testele unitare şi de integrare. În acest context, ecosistemele bine documentate, cum sunt Java sau React, oferă rezultate superioare în colaborarea cu modelele AI.

În zona DevOps, protocolul MCP introdus de Anthropic permite o interacţiune standardizată între AI şi infrastructurile cloud, transformând modul în care modelele lingvistice mari pot gestiona serviciile şi operaţiunile. Integrarea acestuia cu instrumente precum Vercel AI SDK oferă o bază solidă pentru construirea aplicaţiilor AI scalabile şi sigure, pregătite pentru producţie.

Cognizant atrage atenţia şi asupra potenţialului uriaş al testării AI-driven, unde modelele lingvistice mari sunt utilizate pentru generarea cazurilor de test, prioritizarea defectelor şi crearea de date sintetice. Astfel, rolul testerilor se transformă dintr-unul reactiv într-unul proactiv, bazat pe evaluare inteligentă şi automatizare.

Prin aceste direcţii, Cognizant România evidenţiază faptul că AI nu doar simplifică procesele de dezvoltare software, ci şi redefineşte rolurile din industrie, aducând mai multă eficienţă, siguranţă şi inovaţie în fiecare etapă a procesului tehnologic.