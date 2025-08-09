Comandamentul Litoral al ANPC: Amenzi de 620.000 lei şi 21 de unităţi închise temporar, în această săptămână

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor - Comandamentul Litoral 2025 au aplicat amenzi în valoare totală de 620.000 lei, în urma controalelor efectuate între 4 şi 8 august 2025, potrivit unui comunicat ANPC.

În această perioadă, au fost realizate 104 acţiuni de control, care au condus la următoarele sancţiuni: 103 amenzi contravenţionale în valoare de peste 620.000 lei; 38 avertismente; oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 68.000 lei; oprirea temporară a comercializării unor produse în valoare de peste 14.000 lei; suspendarea temporară a prestării serviciilor pentru 21 de operatori economici, până la remedierea deficienţelor.

Principalele nereguli constatate au fost: întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de agrement (conductoare electrice neizolate, lipsa documentaţiei pentru echipamente, absenţa panourilor informative, lipsa truselor de prim-ajutor, echipamente cu elemente de siguranţă insuficiente, evidenţe de igienizare inexistente); condiţii inadecvate în piscine (fără informaţii despre temperatura apei, pH, adâncime), zone şi şezlonguri neigienizate; grupuri sanitare cu depuneri de rugină; prestarea serviciilor în spaţii neautorizate; comercializarea produselor potenţial periculoase, semnalate prin sistemul de alertă Safety Gate; lipsa verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare; condiţii neadecvate de confort şi siguranţă în camerele de cazare (lenjerii, saltele şi huse neigienizate); informare incompletă sau incorectă a consumatorilor despre serviciile de cazare şi facilităţi; comercializarea produselor alimentare cu termen de valabilitate expirat; depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime; materii prime fără identificare şi caracterizare, cu modificări termice; folosirea agregatelor frigorifice neconforme şi neigienizate, cu depuneri groase de gheaţă; absenţa graficelor de monitorizare a uleiului; comercializarea suvenirurilor fără date de identificare; precum şi deficienţe în informarea privind produsele textile şi încălţămintea.