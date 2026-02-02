Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Comisarul european pentru industrie şi şefii de companii cer o strategie "Fabricat în Europa"

T.B.
Internaţional / 2 februarie, 09:20

Comisarul european pentru industrie şi şefii de companii cer o strategie "Fabricat în Europa"

Europa trebuie să îşi protejeze propriile industrii printr-o strategie „Made in Europe” („Fabricat în Europa”), a declarat comisarul european pentru industrie, Stephane Sejourne, într-un articol de opinie publicat duminică seara şi semnat de peste 1.100 de directori de companii şi lideri ai mediului de afaceri, transmite Reuters.

„Fără o politică industrială ambiţioasă, eficientă şi pragmatică, economia europeană este condamnată să fie doar un loc de joacă pentru concurenţii săi”, a subliniat Sejourne în articol, potrivit Reuters.

El a adăugat că trebuie pus la punct „o preferinţă europeană autentică în sectoarele noastre cele mai strategice”, mai arată Reuters.

Articolul de opinie al comisarului vine înainte de implementarea Directivei privind Accelerarea Industrială propusă de Comisia Europeană, care va avea loc la sfârşitul acestei luni şi va stabili probabil cerinţe pentru prioritizarea produselor fabricate local, relatează Reuters.

Propunerea Bruxelles-ului urmăreşte stimularea industriilor europene în faţa importurilor mai ieftine din China, dar a divizat statele membre UE, notează Reuters.

Mai multe ţări, inclusiv Franţa, susţin această idee, în timp ce Suedia şi Cehia avertizează că cerinţele de „cumpărare locală” ar putea descuraja investiţiile, creşte preţurile la licitaţiile guvernamentale şi afecta competitivitatea UE, conform Reuters.

Sejourne a afirmat că cel mai bun răspuns al Europei poate fi rezumat în trei cuvinte: „Fabricat în Europa”, transmite Reuters.

El a explicat: „Chinezii au "Fabricat în China', americanii au "Cumpără produse americane', iar majoritatea celorlalte puteri economice au scheme similare care acordă prioritate propriilor active strategice. Deci de ce nu şi noi?”, mai arată Reuters.

Comisarul european a adăugat că ori de câte ori se folosesc bani publici europeni, aceştia trebuie să contribuie la producţia europeană şi la locuri de muncă de calitate, mai notează Reuters.

Peste o mie de lideri de afaceri au semnat articolul de opinie, publicat în Les Echos în Franţa, Handelsblatt în Germania, El Mundo în Spania şi Corriere della Sera în Italia. Printre semnatari se numără directorii Air France, Bouygues, EDF, Engie, Michelin, Paprec, Sanofi, Valeo şi Veolia, relatează Reuters.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

02 februarie

02 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 02 februarie

