Comisia Europeană anchetează Google pentru o posibilă încălcare a Regulamentului privind pieţele digitale

Comisia Europeană a lansat joi în mod oficial proceduri pentru a evalua dacă Google aplică condiţii echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii de acces la site-urile editorilor din Google Search, ceea ce reprezintă o obligaţie în temeiul Regulamentului privind pieţele digitale (DMA), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, informează Agerpres.

Activitatea de monitorizare a Comisiei a arătat că Google, pe baza 'politicii sale privind abuzul asupra reputaţiei site-urilor web', retrogradează site-urile mass-media de ştiri şi alte site-uri web ale editorilor din rezultatele căutării Google atunci când aceste site-uri web includ conţinut de la parteneri comerciali. Potrivit Google, această politică urmăreşte să abordeze practicile despre care se presupune că sunt menite să manipuleze clasamentul în rezultatele căutării.

Investigaţia Comisiei se axează în mod specific pe 'politica Google privind abuzul asupra reputaţiei site-ului' şi pe modul în care această politică se aplică editorilor. Această politică pare să aibă un impact direct asupra unei modalităţi comune şi legitime pentru editori de a-şi monetiza site-urile web şi conţinutul.

Prin urmare, Comisia investighează dacă retrogradarea de către Alphabet a site-urilor web şi a conţinutului editorilor în Google Search poate afecta libertatea editorilor de a desfăşura activităţi comerciale legitime, de a inova şi de a coopera cu furnizori de conţinut terţi.

Iniţierea procedurii nu aduce atingere constatării unei neconformităţi ci indică doar faptul că Executivul va continua să urmărească cazul.

În cazul în care Comisia va găsi dovezi de neconformitate, aceasta va informa Alphabet cu privire la constatările sale preliminare şi va explica măsurile pe care intenţionează să le ia sau pe care Alphabet ar trebui să le ia pentru a răspunde în mod eficace preocupărilor Comisiei.

Comisia va urmări să îşi încheie ancheta în termen de 12 luni de la iniţierea procedurii.

În cazul unei încălcări, Comisia poate impune amenzi de până la 10% din cifra de afaceri mondială totală a întreprinderii. Astfel de amenzi pot ajunge până la 20% în cazul unor încălcări repetate. În plus, în cazul unor încălcări sistematice, Comisia poate adopta, de asemenea, măsuri corective suplimentare, cum ar fi obligarea unui gatekeeper să vândă o întreprindere sau părţi ale acesteia sau interzicerea achiziţionării de către gatekeeper a unor servicii suplimentare legate de neconformitatea sistemică.

Regulamentul privind pieţele digitale urmăreşte să asigure pieţe contestabile şi echitabile în sectorul digital. Acesta reglementează controlorii fluxului de informaţie, care sunt platforme digitale mari care oferă un punct de acces important între utilizatorii comerciali şi consumatori, a căror poziţie le poate acorda puterea de a crea un blocaj în economia digitală, a informat Comisia Europeană.

La 6 septembrie 2023, Comisia a desemnat motorul de căutare online Google Search al Alphabet drept serviciu de platformă esenţial în temeiul Regulamentului privind pieţele digitale. Alphabet trebuia să respecte pe deplin toate obligaţiile DMA pentru motorul său de căutare online Google Search până la 7 martie 2024.

Deschiderea de joi a procedurii împotriva Alphabet se datorează preocupărilor legate de faptul că Alphabet ar putea să nu respecte obligaţiile prevăzute la articolul 6 alineatul (12) din Regulamentul privind pieţele digitale şi la articolul 6 alineatul (5) din Regulamentul privind pieţele digitale de a aplica condiţii transparente, echitabile şi nediscriminatorii în ceea ce priveşte ierarhizarea Google Search.

'Am luat măsuri pentru a ne asigura că gatekeeperii digitali nu restricţionează în mod inechitabil întreprinderile care se bazează pe ei să îşi promoveze propriile produse şi servicii. Suntem îngrijoraţi de faptul că politicile Google nu permit editorilor de ştiri să fie trataţi în mod echitabil, rezonabil şi nediscriminatoriu în rezultatele căutării. Vom investiga pentru a ne asigura că editorii de ştiri nu pierd venituri importante într-o perioadă dificilă pentru industrie şi pentru a ne asigura că Google respectă Actul legislativ privind pieţele digitale', a afirmat Teresa Ribera, vicepreşedintă executivă pentru o tranziţie curată, justă şi competitivă.

La rândul său, Henna Virkkunen, vicepreşedintă executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate şi democraţie a afirmat: 'Actul legislativ privind pieţele digitale asigură pieţe mai echitabile şi inovare în UE - pentru întreprinderi şi consumatori. Alphabet trebuie să respecte obligaţiile de a oferi editorilor condiţii generale de acces echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii la Căutarea Google. Investigaţia noastră specifică urmăreşte să protejeze finanţarea editorilor, libertatea lor de a desfăşura activităţi comerciale şi, în cele din urmă, pluralismul mass-mediei şi democraţia noastră'.