Comisia Europeană aprobă majorarea capitalului Băncii de Investiţii şi Dezvoltare cu un miliard de euro

Comisia Europeană autorizează, conform normelor comunitare privind ajutoarele de stat, pachetul de măsuri notificat de Guvernul României pentru consolidarea capacităţii operaţionale a Băncii de Investiţii şi Dezvoltare (BID), potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Comisiei Europene.

Decizia executivului european validează o majorare a bazei de capital cu suma de un miliard de euro, finanţată parţial din împrumuturile aferente Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă (MRR), alături de o prelungire cu trei ani a garanţiei guvernamentale. Totodată, instituţia de la Bruxelles aprobă extinderea ariei de activitate a băncii naţionale de promovare dincolo de limitele stabilite la înfiinţarea din ianuarie 2023, conform sursei citate.

Noul mandat extins permite entităţii bancare de stat să acopere deficitele de finanţare din pieţe pentru companiile aflate în fază de extindere şi pentru proiectele din sectoare strategice, precum industria de apărare, securitatea cibernetică şi producţia de înaltă tehnologie. Garanţia de stat este prelungită până la data de 31 decembrie 2032, asigurând astfel continuitatea în mobilizarea de resurse financiare pentru IMM-uri inovatoare sau proiecte mari de infrastructură publică în domenii precum sănătatea, educaţia şi energia regenerabilă, se arată în sursa citată.

Măsurile luate de autorităţi corectează disfuncţionalităţile pieţei financiare private şi îmbunătăţesc accesul la capital pentru entităţile viabile din punct de vedere economic. Structura de funcţionare a băncii include mecanisme riguroase de protecţie concepute pentru prevenirea eliminării investitorilor privaţi din segmentele unde există lichiditate comercială disponibilă, potrivit comunicatului de presă.