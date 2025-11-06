Comisia Europeană blochează peste 214 milioane de euro din PNRR pentru Bulgaria

Comisia Europeană a decis oficial să suspende o parte din a doua plată către Bulgaria în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în valoare de 214,5 milioane de euro, invocând eşecul autorităţilor de la Sofia de a implementa o reformă anticorupţie esenţială, potrivit publicaţiei Novinite.

Decizia, datată 3 noiembrie şi semnată de comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis, arată că noua lege privind Comisia Anticorupţie nu respectă angajamentele asumate de Bulgaria în faţa Bruxelles-ului, deoarece nu garantează independenţa politică şi funcţională a instituţiei. Comisia critică în special rolul dominant al Adunării Naţionale în procesul de numire a membrilor organismului, precum şi lipsa transparenţei şi a garanţiilor de imparţialitate în selecţia conducerii.

Potrivit documentului, Bruxelles consideră că Bulgaria nu a îndeplinit două jaloane esenţiale: crearea unei instituţii anticorupţie autonome din punct de vedere politic şi numirea conducerii acesteia printr-o procedură care să garanteze imparţialitatea şi transparenţa. Executivul european avertizează că actualul cadru legislativ permite interferenţe politice şi acordă preşedintelui comisiei parlamentare anticorupţie puteri excesive, acesta fiind singurul autorizat să verifice declaraţiile de conflict de interese ale candidaţilor, fără posibilitatea unei revizuiri publice sau juridice.

O altă problemă menţionată este faptul că metodologia de evaluare ar putea fi aprobată după publicarea listelor de candidaţi, o secvenţă care, potrivit Comisiei, subminează încrederea în integritatea procesului de selecţie.

Sofia are acum la dispoziţie şase luni pentru a remedia deficienţele şi a îndeplini cerinţele reformei. Dacă nu se iau măsuri adecvate în acest termen, Comisia Europeană poate decide reducerea formală a grantului UE acordat Bulgariei prin PNRR.