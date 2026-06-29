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Commerzbank le cere acţionarilor să nu accepte oferta UniCredit

V.R.
Ziarul BURSA #Internaţional / 29 iunie

Commerzbank le cere acţionarilor să nu accepte oferta UniCredit

În condiţiile în care oferta de preluare a UniCredit se va încheia în scurt timp, Commerzbank AG face apel la acţionarii săi să rămână loiali: ”Nu acceptaţi oferta UniCredit şi păstraţi-vă investiţia în Commerzbank”, se arată într-o scrisoare adresată acţionarilor şi semnată de directorul general al celui de-al doilea mare grupul bancar german, Bettina Orlopp, transmite DPA, conform Agerpres.

În scrisoare, care urmează să fie trimisă prin poştă acţionarilor în aceste zile, şi care a fost analizată de DPA, se arată că propunerea UniCredit ”nu oferă o primă rezonabilă” pentru acţionari.

Preţul indicativ pentru acţiunile Commerzbank calculat de analişti este, în medie, considerabil mai ridicat decât preţul din ofertă şi actualul preţ al acţiunilor, ceea ce înseamnă că ”prin urmare, valoarea potenţială a acţiunilor voastre nu este încă pe deplin obţinută”.

UniCredit nu a prezentat încă un plan robust pe baza punctelor forte ale modelului de afaceri al Commerzbank. Mai mult, Guvernul german nu intenţionează să-şi vândă participaţia de 12%, susţine Bettina Orlopp.

În luna mai, UniCredit a lansat o ofertă oficială de preluare, oferind 0,485 acţiuni proprii pentru fiecare titlu Commerzbank. În cea mai mare parte a perioadei, valoarea implicită a fost sub capitalizarea bursieră a Commerzbank.

Conform UniCredit, oferta a fost acceptată pentru 12,51% din acţiunile Commerzbank în perioada standard de derulare a preluării, prin urmare, ea a fost extinsă până în 3 iulie. Astfel, UniCredit, care deţine deja o participaţie de 26,77%, ar ajunge la o deţinere combinată de aproape 40% din Commerzbank.

În scrisoare, Commerzbank a reluat argumentul său: Mai mult de 500.000 investitori de retail şi câteva sute de investitori majori au licitat uşor peste 1% din acţiuni până la finalul perioadei de acceptare. ”Până acum, rata de acceptare în rândul acţionarilor noştri vorbeşte de la sine”, a explicat Bettina Orlopp.

Timp de doi ani, Commerzbank a rezistat la ceea ce a descris ca fiind abordarea ”ostilă” a UniCredit şi a acuzat banca din Milano că şi-a umflat artificial poziţia în grupul bancar german.

Deja activă în Germania prin subsidiara sa HypoVereinsbank, UniCredit susţine că o fuziune ar putea genera economii de costuri de miliarde de euro, inclusiv prin concedierea a mii de angajaţi.

Comisarul european pentru Concurenţă îndeamnă ţările UE să sprijine fuziunile bancare transfrontaliere

Comisarul european pentru Concurenţă, Teresa Ribera, a îndemnat, luna aceasta, ţările membre UE să sprijine fuziunile bancare transfrontaliere pentru a contribui la finalizarea pieţei unice. Îndemnul a venit la o zi după ce Germania a respins oferta de preluare lansată de banca italiană UniCredit pentru rivala germană Commerzbank, conform Reuters.

Comentariile comisarului Ribera au fost reiterate de alţi factori de decizie din UE care, recent, au reluat apelurile pentru fuziuni bancare transfrontaliere ca soluţie la investiţiile de mai multe trilioane de euro care vor fi necesare pentru a finanţa transformarea verde şi digitală a blocului comunitar.

Planurile referitoare la crearea unei uniuni bancare complete stagnează, bancherii şi autorităţile de supraveghere dând vina pe absenţa unui sistem de garanţii comune pentru deponenţii din zona euro, care ar fi cel mai mare impediment în calea unei uniuni bancare.

”Finalizarea pieţei unice rămâne una dintre cele mai urgente priorităţi ale competitivităţii Europei. Fuziunile transfrontaliere ale marilor noastre bănci europene ar ajuta în această direcţie. Este nevoie urgentă de acest lucru”, a declarat Ribera, adăugând: ”Statele membre ar trebui să aplaude aceste tranzacţii pentru binele general”.

Ribera a criticat ţările care solicită campioni paneuropeni, dar refuză să ia măsurile necesare pentru a sprijini astfel de obiective, spunând: ”Europa nu poate susţine simultan că are nevoie de firme competitive la nivel global şi să refuze să examineze dacă modelele sale analitice reflectă în mod corespunzător realităţile concurenţei globale, transformării tehnologice şi nevoilor de investiţii”.

Guvernul de la Berlin deţine o participaţie de 12% din Commerzbank şi de mult timp şi-a exprimat obiecţiile faţă de eforturile UniCredit de a prelua unul dintre principalii creditori germani. Commerzbank are un rol critic în finanţarea IMM-urilor germane şi o prezenţă importantă la Frankfurt, hub-ul financiar al ţării.

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