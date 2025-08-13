Compa Sibiu trece pe pierdere de 5,55 milioane lei în primul semestru

Producătorul de componente auto Compa din Sibiu a raportat o pierdere de 5,55 milioane lei în primele şase luni din 2025, faţă de un profit de 1,84 milioane lei în perioada similară din 2024, arată datele companiei, citate de Economedia, care relatează cele ce urmează.

Cifra de afaceri consolidată a scăzut cu 21,9%, la 278,5 milioane lei, iar EBITDA s-a redus cu 72,3%, ajungând la 24 milioane lei.

Compania are operaţiuni în Franţa, Germania, SUA, Cehia, Slovacia, Belgia, Olanda, Marea Britanie, Italia, China şi India. Principalii acţionari sunt Deac Ioan (19,44%) şi Dumitrescu Mihaela (19,16%), iar capitalizarea bursieră este de 131,2 milioane lei.