Conference League: Edi Iordănescu s-a calificat în faza principală cu Legia Varşovia

Echipa Legia Varşovia, antrenată de Edward Iordănescu, s-a calificat în grupa Conference League, după ce a terminat la egalitate cu Hibernian, scor 3-3 după prelungiri, pe teren propriu, în manşa secundă a play-off-ului.

În meciul tur, scorul a fost 2-1 pentru Legia.

Joi seară, Legia Varşovia a dus jocul dramatic în prelungiri, după ce până în minutul 90+3 a fost condusă cu 3-1. Elitim a înscris în minutul 90+3 golul de 2-3. Primul gol al Legiei a fost marcat de Bichakhchyan '13, iar apoi adversarii au înscris prin Bushiri '50, Boyle '59 şi Chaiwa '61. În prelungiri, pentru echipa lui Iordănescu a înscris Rajovic '98, astfel că jocul s-a încheiat 3-3. De la Legia a fost eliminat Ziolkowski "115.