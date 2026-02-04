Confindustria România are o nouă echipă de conducere

Confindustria România are o nouă conducere, aleasă ieri de membrii Adunării Generale Elective, după 23 de ani în care organizaţia a fost condusă de Giulio Bertola, funcţia de preşedinte este preluată de Andrea Allocco, managing partner al companiei Reply Technology, conform comunicatului remis redacţiei. Noua echipă de conducere include cinci vicepreşedinţi şi doisprezece consilieri, relatează sursa.

Acesta a declarat că programul în baza căruia a fost ales în funcţia de preşedinte include o serie de iniţiative menite să sprijine dezvoltarea Confindustria România şi creşterea competitivităţii organizaţiei, prin valorificarea proceselor de digitalizare, potrivit aceluiaşi comunicat.

Andrea Allocco, preşedintele Confindustria România, a declarat: „Avem un program intitulat «Porţile Viitorului», conceput pentru a sprijini companiile în procesul de digitalizare. Iniţiativa vizează integrarea unor domenii precum inteligenţa artificială, IT-ul, robotica şi securitatea cibernetică. Obiectivul este sprijinirea companiilor în identificarea nevoilor reale, urmată de abordarea acestor provocări împreună cu ele, ca parte a serviciilor oferite membrilor Confindustria. De asemenea, un alt pilon al programului vizează dezvoltarea organizaţiei prin atragerea unui număr tot mai mare de femei antreprenor şi tineri antreprenori. În acest sens, a fost iniţiat, încă de acum câţiva ani, un program dedicat startup-urilor, realizat în parteneriat cu universităţi din România, cărora li se oferă sprijin şi mentorat. Conceptul va fi extins pentru a susţine startup-urile inovatoare să se alăture organizaţiei şi să contribuie activ la promovarea inovaţiei. Totodată, conducerea îşi propune să construiască o organizaţie mai incluzivă, depăşind modelul tradiţional şi încurajând implicarea unui număr mai mare de femei antreprenor, femei manager şi, în general, creşterea reprezentării feminine în rândul membrilor", conform sursei.

Referitor la relaţia cu autorităţile centrale, noul preşedinte al Confindustria România a subliniat că mediul de afaceri are nevoie de predictibilitate şi coerenţă din partea Guvernului, astfel încât cadrul legislativ să nu fie modificat sau ajustat fără consultarea prealabilă a părţilor implicate, relatează comunicatul.

Andrea Allocco a declarat că principalele aşteptări vizează implicarea organizaţiei în deciziile care influenţează atât populaţia, cât şi industriile şi companiile reprezentate, precum şi recunoaşterea rolului de partener strategic major al României din perspectiva importurilor, mai informează sursa.

În discursul susţinut după alegerea sa în funcţia de preşedinte al Confindustria România, Andrea Allocco a subliniat că îşi doreşte ca organizaţia să devină un actor proactiv, nu doar o structură de reprezentare, ci şi o veritabilă platformă de colaborare, conform comunicatului.

Andrea Allocco a explicat că firmele trebuie să înţeleagă beneficiile apartenenţei la o organizaţie asociativă, motiv pentru care a fost lansat programul strategic „Porte del futuro”, relatează sursa citată. Iniţiativa este concentrată pe tehnologii care transformă industria, precum inteligenţa artificială, robotica, economia spaţială şi securitatea cibernetică, considerate deja instrumente concrete pentru dezvoltare, conform comunicatului remis redacţiei. Potrivit acestuia, programul va sprijini companiile să adopte şi să gestioneze inovaţia, transformând-o într-un avantaj competitiv, prin organizarea de evenimente tematice şi parteneriate cu universităţi, startup-uri şi companii internaţionale, pentru a susţine competitivitatea mediului de afaceri din România şi Europa, a mai informat comunicatul.

Referitor la dezvoltarea asociativă, Andrea Allocco a subliniat existenţa unui decalaj semnificativ între competenţele cerute de piaţa muncii şi pregătirea oferită de sistemul academic, într-un context de schimbare şi transformare continuă, potrivit comunicatului. "Trebuie să construim o legătură solidă între universităţi şi companii pentru a pregăti noile generaţii să se adapteze”, a afirmat preşedintele Confindustria, conform sursei.

Andrea Allocco a subliniat importanţa sănătăţii şi a wellness-ului în activitatea Confindustria România, afirmând că în centrul organizaţiei trebuie să se afle omul şi, în special, starea de sănătate a angajaţilor, considerată un bun strategic, a relatat sursa citată. În contextul geopolitic actual, preşedintele a evidenţiat rolul energiei ca pârghie strategică pentru competitivitatea industrială şi atractivitatea investiţiilor, subliniind că fără energie nu pot funcţiona industria, construcţiile sau conectivitatea digitală, transmite comunicatul. De asemenea, Andrea Allocco a anunţat că organizaţia va sprijini sectorul agricol prin programul „Agrotech”, care va promova agricultura de precizie, digitalizarea şi robotizarea activităţilor, iar firmele italiene vor contribui la transferul de know-how pentru modele sustenabile, potrivit unui comunicat remis redacţiei.