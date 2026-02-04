Congresul SUA acuză Comisia Europeană de intervenţii în alegerile din România şi alte state europene

Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor din SUA acuză Comisia Europeană că ar fi influenţat alegerile din mai multe ţări europene, inclusiv scrutinul prezidenţial din România din 2024, relatează AFP. Potrivit unui raport, instituţia a contactat platformele online pentru a limita răspândirea unor mesaje politice înainte de vot, subliniază sursa citată.

Raportul menţionează că intervenţiile au vizat cel puţin opt alegeri în şase state - Irlanda, Franţa, Ţările de Jos, Slovacia, România şi Moldova, între 2023 şi 2025, evidenţiază AFP. În fiecare caz, Comisia Europeană s-a întâlnit cu reprezentanţii platformelor pentru a influenţa modul în care este moderat conţinutul politic, conform agenţiei de presă.

Documentele nepublicate citate în raport ridică semne de întrebare asupra acuzaţiilor de interferenţă rusă, care au condus în România la anularea rezultatelor alegerilor prezidenţiale din 2024, potrivit AFP.

Sursa citată adaugă că raportul arată că TikTok a informat Comisia Europeană că nu există dovezi ale unei campanii ruseşti coordonate pentru a-l susţine pe candidatul câştigător Călin Georgescu şi a transmis aceste constatări autorităţilor române. Ulterior, datele publice au indicat că presupusa campanie rusească a fost, de fapt, finanţată de un alt partid politic din România, conform AFP.