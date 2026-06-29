Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Enhanced Well Technologies Group de către Expro Holdings

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Expro Holdings UK 3 Limited (Regatul Unit) intenţionează să preia compania Enhanced Well Technologies Group AS (Norvegia), împreună cu toate filialele şi sucursalele acesteia, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Expro Holdings UK 3 Limited face parte din Grupul Expro, un furnizor internaţional de servicii energetice destinate industriei petroliere şi a gazelor naturale, acoperind întreaga durată de viaţă a sondelor. Pe piaţa din România, grupul îşi desfăşoară activitatea prin intermediul filialei locale Expro Limited SRL, furnizând servicii de testare a sondelor, intervenţii prin cablu, precum şi închirierea de echipamente de siguranţă şi de instalare pentru sonde submarine, se arată în sursa citată.

Potrivit comunicatului de presă emis de Consiliul Concurenţei, Enhanced Well Technologies Group AS activează în segmentul produselor şi serviciilor pentru foraj cu presiune controlată, fiind prezentă pe plan local prin Enhanced Drilling AS Straume - Sucursala Bucureşti.

În urma evaluării efectuate, autoritatea de concurenţă a constatat că operaţiunea de concentrare economică nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească şi nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea acesteia cu un mediu concurenţial normal. Decizia oficială va fi publicată pe pagina de internet a instituţiei după eliminarea datelor cu caracter confidenţial, conform sursei citate.