Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea unor active Getec Servicii Energetice de către Corden BioChem România

Consiliul Concurenţei a aprobat tranzacţia prin care Corden BioChem România S.R.L. intenţionează să preia o serie de active deţinute de Getec Servicii Energetice S.R.L., potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Corden BioChem România, parte a grupului International Chemical Investors Group (ICIG), deţine fabrica de bioetanol Podari, în timp ce Getec Servicii Energetice asigură acesteia furnizarea de abur şi energie electrică.

În urma tranzacţiei, compania Corden BioChem România urmează să reia producţia de bioetanol în cadrul fabricii Podari şi să dezvolte produse în sectorul biotehnologiei, consolidându-şi astfel activitatea pe piaţa locală.

Autoritatea de concurenţă a concluzionat că operaţiunea nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească şi nu există îndoieli privind compatibilitatea tranzacţiei cu un mediu concurenţial normal.

Decizia finală va fi publicată pe site-ul Consiliului Concurenţei, după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial.