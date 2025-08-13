Consiliul Concurenţei analizează preluarea Dentas România de către Hartmann Packaging

Consiliul Concurenţei a anunţat că analizează tranzacţia prin care grupul danez Hartmann Packaging A/S intenţionează să preia compania Dentas România SRL, conform unui comunicat al Consiliului Concurentei.

Dentas România produce şi comercializează ambalaje din fibră turnată pentru ouă, fructe, legume, suporturi pentru pahare şi ambalaje industriale. Hartmann Packaging este specializat în ambalaje de protecţie din fibră turnată şi echipamente pentru producerea acestora.

Autoritatea de concurenţă va evalua compatibilitatea operaţiunii cu un mediu concurenţial normal, în conformitate cu Legea concurenţei nr. 21/1996, urmând să emită o decizie în termenele legale.