Consiliul Concurenţei autorizează preluarea Grupului Maragro de către East Grain

Consiliul Concurenţei a aprobat tranzacţia prin care East Grain SA va prelua Grupul Maragro, concluzionând că operaţiunea nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei pe piaţa românească şi este compatibilă cu un mediu concurenţial normal, potrivit unui comunicat al Consiliului Concurenţei.

East Grain, prezentă în România, Ungaria şi Serbia, activează în distribuţia de inputuri agricole, achiziţia şi comercializarea de cereale şi seminţe oleaginoase, precum şi în furnizarea de servicii logistice. Grupul Maragro are activităţi în producţia agricolă (grâu, rapiţă, floarea-soarelui, soia, trifoi, lucernă), producţia de şrot şi ulei, dar şi în producţia, selecţia şi distribuţia de seminţe pentru culturi.

Decizia autorităţii de concurenţă va fi publicată pe site-ul instituţiei, după eliminarea informaţiilor confidenţiale.