Consiliul Concurenţei consultă mediul de afaceri şi cetăţenii privind paginile web dedicate ajutoarelor de stat

Consiliul Concurenţei lansează un chestionar destinat persoanelor fizice şi reprezentanţilor mediului de afaceri, prin care îşi propune să evalueze experienţa de utilizare a paginilor web dedicate ajutoarelor de stat, conform unui comunicat emis redacţiei.

Chestionarul conţine întrebări privind accesibilitatea site-urilor, uşurinţa în utilizare, nivelul de claritate al informaţiilor şi modul în care aceste platforme răspund nevoilor utilizatorilor - fie că sunt cetăţeni interesaţi de informaţii, fie actori economici în căutare de sprijin financiar prin ajutoare de stat.

Formularul este disponibil online, prin intermediul Google Forms, şi poate fi completat până cel târziu pe 29 august 2025. Participarea este voluntară şi anonimă, iar răspunsurile vor fi folosite pentru analiza şi îmbunătăţirea sistemelor informatice care gestionează ajutoarele de stat în România.

Iniţiativa se desfăşoară în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea mecanismului de control şi monitorizare a ajutoarelor de stat în România”, finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2021-2027, cu termen de finalizare în martie 2025.