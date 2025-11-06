Consiliul Concurenţei exprimă îngrijorări privind preluarea La Cocoş de către grupul Schwarz

Consiliul Concurenţei a formulat o serie de îngrijorări concurenţiale legate de tranzacţia prin care grupul Schwarz, care operează în România reţelele de magazine Kaufland şi Lidl, intenţionează să preia magazinele La Cocoş.

În urma analizei efectuate, autoritatea de concurenţă a constatat că operaţiunea ar putea avea un impact semnificativ atât pe piaţa comerţului cu amănuntul, cât şi pe piaţa achiziţiilor de produse de consum curent, în special alimentare. Grupul Schwarz este deja prezent pe toate pieţele locale pe care La Cocoş activează sau urmează să activeze, ceea ce ar putea duce la consolidarea poziţiei sale şi la reducerea opţiunilor disponibile pentru consumatori.

Un alt punct de îngrijorare ridicat de Consiliul Concurenţei este impactul asupra furnizorilor, în condiţiile în care pentru unii dintre aceştia, vânzările către La Cocoş pot reprezenta până la 90% din cifra de afaceri.

Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, a subliniat că modelul de business al La Cocoş, bazat pe marje reduse şi preţuri mici pentru consumatori, trebuie păstrat. "Principala noastră îngrijorare este că formatul şi politica de preţuri scăzute ar putea fi schimbate după achiziţie, ceea ce ar putea duce la o creştere a preţurilor, afectând astfel consumatorii", a declarat acesta.

Pentru a atenua aceste preocupări, grupul Schwarz are posibilitatea de a transmite propuneri de angajamente către autoritatea de concurenţă, care vor fi analizate şi evaluate pentru identificarea unor soluţii adecvate.

Reamintim că autoritatea de concurenţă continuă să analizeze tranzacţia privind preluarea magazinelor La Cocoş de către Schwarz, în scopul stabilirii compatibilităţii acesteia cu un mediu concurenţial normal.