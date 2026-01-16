Consiliul pentru Pace din Gaza "a fost format", anunţă Trump

Preşedintele american Donald Trump a afirmat joi că a fost format Consiliul pentru Pace din Gaza, o etapă cheie a planului american pentru teritoriul palestinian, adăugând că membrii acestui organism pe care îl va prezida vor fi anunţaţi în curând, transmite AFP.

„Sunt onorat să anunţ că a fost format Consiliul pentru Pace. Lista membrilor Consiliului va fi publicată în curând”, a scris preşedintele american pe platforma Truth Social, potrivit AFP.

Consiliul va avea ca misiune supervizarea unui comitet palestinian temporar şi apolitic, format din 15 tehnocraţi, relatează AFP.

Ali Shaath, inginer civil şi fost înalt oficial, a fost ales să conducă acest comitet tranzitoriu de experţi şi va avea sarcina dificilă de a supraveghea prima fază a reconstrucţiei în teritoriul palestinian devastat, potrivit AFP.

Diplomatul bulgar Nickolai Mladenov, fost emisar al ONU pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, este aşteptat să conducă operaţiunile pe teren ale Consiliului pentru Pace, transmite AFP.

Ceilalţi reprezentanţi ai consiliului vor proveni din ţări precum Regatul Unit, Germania, Franţa, Italia, Arabia Saudită, Qatar, Egipt şi Turcia, conform site-ului american Axios, citat de AFP.

Potrivit emisarului american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a doua fază a planului, care a intrat în vigoare miercuri, are ca obiectiv „reconstrucţia” Fâşiei Gaza, relatează AFP.

În teritoriul palestinian devastat de doi ani de război, ale cărui frontiere şi puncte de acces rămân sub control israelian, corespondenţii AFP sunt zilnic martori la lipsuri grave de alimente, apă potabilă, medicamente şi combustibil, notează AFP.