Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Constantin Popovici, desemnat cel mai bun sportiv din Europa în 2025 la sărituri în apă

O.D.
Sport / 30 ianuarie, 06:33

Constantin Popovici, desemnat cel mai bun sportiv din Europa în 2025 la sărituri în apă

European Aquatics a anunţat, joi, că românul Constantin Popovici a fost desemnat cel mai bun sportiv din 2025 la sărituri în apă de la mare înălţime din Europa.

"Constantin Popovici din România a fost desemnat câştigătorul titlului de cel mai bun sportiv european al anului 2025 la sărituri în apă de la mare înălţime, în urma unui vot public care a recunoscut excelenţa sa susţinută pe parcursul unuia dintre cele mai exigente şi competitive sezoane din istoria recentă”, menţionează European Aquatics pe site-ul oficial.

Popovici a câştigat votul cu 35,06% din totalul voturilor, impunându-se într-o competiţie strânsă care a evidenţiat dominaţia continuă a continentului la cel mai înalt nivel al acestui sport.

La 27 iulie 2025, la Campionatele Mondiale de Nataţie de la Singapore, sportivul român, pregătit de antrenorul Adrian Gavriliu, a cucerit medalia de bronz în întrecerea de sărituri în apă de la mare înălţime (27 m). Performanţa sa de atunci: 408.70 puncte.

El şi-a consolidat performanţa la etapa Cupei Mondiale de sărituri în apă de la Porto Flavia, oferind o altă demonstraţie de siguranţă şi ocupând locul al doilea, iar sportivul în vârstă de 37 de ani a arătat că mai are multe de oferit în acest sport.

Pe parcursul Red Bull Cliff Diving World Series, Popovici a fost un factor constant în fruntea clasamentului. Rămânând în cursa pentru titlu până în runda finală, el a terminat în cele din urmă pe locul al doilea în clasamentul general, o reflectare atât a consecvenţei sale, cât şi a capacităţii sale de a face faţă cerinţelor tehnice din ce în ce mai mari ale locurilor emblematice ale circuitului, ceea ce îl face, fără îndoială, cel mai constant performer din cele trei competiţii majore din 2025.

Spaniolul Carlos Gimeno s-a clasat pe locul al doilea în voturi, cu 20,11%, după un an de succes, în care a câştigat argintul la Campionatele Mondiale, a urcat pe podium la Cupa Mondială şi s-a clasat pe locul al treilea în clasamentul general al seriei Red Bull, cu victorii memorabile în etapele din Filipine şi Italia.

Performanţele sale la Campionatele Mondiale l-au plasat la doar câteva puncte distanţă de titlul mondial într-un an care l-a definit ca unul dintre favoriţii pentru 2026.

Locul al treilea a revenit italianului Andrea Barnaba, care a obţinut 19,72% din voturi după un sezon marcat de un loc şase la Singapore şi o serie de performanţe puternice în evenimentele Red Bull, care au semnalat prezenţa sa crescândă la nivel de elită. Cu statutul disciplinei crescând de la an la an, nu există nicio îndoială că el va continua să-şi lase amprenta în acest domeniu în anii următori.

Veteranul francez al săriturilor de la înălţime Gary Hunt a terminat pe locul patru, cu 14,71%. Deşi s-a clasat pe locul şase la Campionatele Mondiale, sezonul lui Hunt a fost definit de capacitatea sa de a performa în condiţii variate, o calitate care i-a adus în cele din urmă titlul general al Red Bull Cliff Diving World Series, graţie unei serii de rezultate constante într-un an în care ceilalţi au avut dificultăţi în a-şi menţine performanţele.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Sport

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

30 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

30 ianuarie
Ediţia din 30.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0957
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2651
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5548
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8825
Gram de aur (XAU)Gram de aur755.1450

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb