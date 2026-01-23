Constantin Rădulescu: ''PNL şi USR ar trebui să plece de la guvernare''

Liderul PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu, consideră că social-democraţii ar trebui să rămână la guvernare, iar dacă este necesară o schimbare în actuala coaliţie, PNL şi USR ar trebui să părăsească Executivul, potrivit Agerpres.

„Să plece ei, USR şi PNL. Pentru unii, ieşirea de la guvernare pare o salvare pentru PSD, dar veţi vedea ce se va întâmpla. Dacă rămânem la guvernare, suntem criticaţi că îi ţinem pe ceilalţi, iar dacă ieşim, vom fi acuzaţi că am destabilizat ţara şi că au apărut probleme din cauza plecării PSD. Oricum, PSD este criticat în orice situaţie, motiv pentru care consider că soluţia este ca ei să plece, iar noi să guvernăm”, a declarat vineri Constantin Rădulescu, conform Agerpres.

El a afirmat că Partidul Social Democrat ar putea guverna alături de minorităţile naţionale şi de un alt grup „surpriză”, fără a exclude însă nici o eventuală colaborare cu AUR, potrivit Agerpres.

''Suntem politicieni experimentaţi şi, dacă PSD este văzut drept un «diavol» de PNL, USR şi alţii, nu este exclus să putem guverna alături de UDMR, minorităţi şi încă un grup care s-ar putea alătura. Există două variante: rămânem la guvernare şi suntem criticaţi sau plecăm şi suntem criticaţi. Eu aleg să rămân şi să îmi asum responsabilitatea sau, alternativ, să plecăm cu toţii şi să lăsăm AUR să guverneze. La Vâlcea colaborez foarte bine cu AUR, atât pot spune. Deciziile de la Bucureşti le aparţin însă conducerii centrale”, a adăugat Constantin Rădulescu, relatează Agerpres.

Liderul social-democrat din Vâlcea a menţionat că, la nivel administrativ, există îngrijorări în rândul primarilor din judeţ privind bugetul pe anul în curs. În acest context, el a anunţat că se va întâlni cu aceştia săptămâna viitoare şi că va discuta inclusiv despre posibilitatea ieşirii PSD de la guvernare, potrivit Agerpres.

Constantin Rădulescu a atras atenţia asupra îngrijorărilor legate de bugetul din acest an, avertizând că, dacă va fi menţinută abordarea actuală, administraţiile locale - primării şi consilii judeţene - ar putea ajunge în imposibilitatea de a asigura cofinanţările pentru proiectele aflate în derulare sau de a depune noi proiecte. În opinia sa, o astfel de situaţie ar echivala cu o autosabotare, întrucât Guvernul solicită absorbţia fondurilor europene, dar, în lipsa resurselor necesare, autorităţile locale nu ar mai putea accesa nici finanţări europene, nici guvernamentale. Liderul PSD a precizat însă că bugetul nu a fost încă aprobat şi a subliniat că aşteaptă cu interes dezbaterile pe această temă, conform Agerpres.