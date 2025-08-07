Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Coreea de Sud: Parchetul cere un mandat de arestare pentru fosta Primă Doamnă Kim Keon Hee

T.B.
Internaţional / 7 august, 10:07

Coreea de Sud: Parchetul cere un mandat de arestare pentru fosta Primă Doamnă Kim Keon Hee

Biroul procurorului special din Seul a cerut joi un mandat de arestare pentru fosta Primă Doamnă Kim Keon Hee, la o zi după ce aceasta a fost audiată pentru o serie de acuzaţii, inclusiv corupţie şi fraudă bursieră, relatează AFP şi Reuters.

Kim Keon Hee şi fostul preşedinte Yoon Suk Yeol sunt anchetaţi separat de procurori speciali numiţi după destituirea acestuia din urmă pentru tentativa de declarare a legii marţiale, conform surselor.

"Am cerut un mandat de arestare împotriva dnei Kim", a declarat procurorul special Oh Jung-hee într-o conferinţă de presă.

Ea a adăugat că acuzaţiile includ încălcări ale legii privind pieţele de capital şi investiţiile financiare, precum şi ale legii privind finanţarea vieţii politice, relatează sursele citate.

Dacă mandatul va fi acordat, aceasta ar fi pentru prima dată în istoria Coreii de Sud când atât un fost preşedinte, cât şi fosta Primă Doamnă sunt amândoi arestaţi.

"Îmi cer sincer scuze că o persoană lipsită de importanţă ca mine a cauzat probleme. Voi coopera pe deplin în anchetă", a declarat ea miercuri înainte de audiere.

Ea a negat acuzaţiile care i s-au adus în timpul audierii, potrivit presei locale.

Kim Keon Hee este acuzată că a crescut artificial preţul acţiunilor unei companii între 2009 şi 2012, şi că a acceptat cadouri de lux în perioada în care era Prima Doamnă a Coreii de Sud, încălcând legile anticorupţie.

Ea este acuzată de asemenea că a încălcat legile electorale intervenind în procesul de nominalizare a parlamentarilor din fostul partid al soţului ei, Partidul Puterii Poporului (PPP).

La rândul său, fostul preşedinte Yoon Suk Yeol este judecat pentru insurecţie şi riscă închisoarea pe viaţă sau chiar pedeapsa cu moartea pentru încercarea sa eşuată de a impune un regim militar în decembrie anul trecut, care a aruncat ţara într-o criză politică şi un vid de putere ce a durat şase luni. Yoon a descris ancheta procurorului special împotriva sa drept o vânătoare de vrăjitoare şi, de la arestarea sa, pe 10 iulie, a refuzat să coopereze cu ancheta.

