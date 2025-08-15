Coreea de Sud: Preşedintele se angajează să stabilească o "încredere militară" cu regimul nord-coreean

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung s-a angajat vineri "să respecte" sistemul politic nord-coreean şi să instaureze o "încredere militară", a doua zi după ce Phenianul a declarat că nu are nicio voinţă de a îmbunătăţi relaţiile cu Seulul, transmite AFP.

Aflat la putere de la începutul lunii iunie, preşedintele Lee Jae Myung (centru-stânga) a promis să întindă o mână Phenianului, susţinând că, "indiferent de cost, pacea este preferabilă războiului", conform sursei.

Cu ocazia unei eveniment ce marchează aniversarea eliberării peninsulei coreene de sub jugul colonial japonez, preşedintele Lee Jae-myung a anunţat că "va lua măsuri coerente pentru a reduce substanţial tensiunile şi a restabili încrederea" cu Coreea de Nord.

Aniversarea eliberării pe 15 august este singura sărbătoare naţională celebrată atât în Coreea de Nord, cât şi în Coreea de Sud, conform Institutului Naţional pentru Educaţia în vederea Unificării din Seul, relatează sursa.

"Ne afirmăm respectul pentru sistemul actual din Nord", a declarat Lee Jae Myung, adăugând că Seulul nu are "nicio intenţie de a se angaja în acte ostile".

"Sper ca Coreea de Nord să răspundă eforturilor noastre de a restabili încrederea şi de a relansa dialogul", a adăugat şeful statului sud-coreean.

Sora liderului Kim Jong Un, Kim Yo Jong, una din cele mai influente personalităţi ale ţării, a afirmat joi că Phenianul nu are "nicio voinţă de a îmbunătăţi relaţiile" cu Coreea de Sud.

Ea a negat, de asemenea, informaţiile conform cărora Coreea de Nord ar fi demontat difuzoarele de propagandă amplasate la frontieră.

Pe 5 august, Coreea de Sud a anunţat că a început să îşi retragă difuzoarele de la graniţă ca "măsură practică, menită să ajute la calmarea tensiunilor cu Nordul". Câteva zile mai târziu, statul major sud-coreean a afirmat că armata nord-coreeană a început să facă acelaşi lucru.