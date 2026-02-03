COSMO PHARM a crescut vânzările cu 42% în 2025

COSMO PHARM, unul dintre cei mai vechi producători români de suplimente alimentare, a încheiat anul 2025 cu o creştere de 42% a vânzărilor faţă de anul anterior, pe fondul extinderii distribuţiei, al consolidării prezenţei în retail şi al dezvoltării portofoliului de produse, potrivit unui comunicat remis redacţiei. Evoluţia confirmă trendul accelerat de creştere al companiei, atât pe piaţa locală, cât şi pe cea internaţională, se arată în comunicat.

Sursa menţionată susţine că unul dintre principalii factori care au susţinut avansul a fost extinderea reţelei de retail. În prezent, COSMO PHARM colaborează cu peste 70% dintre cele mai mari lanţuri farmaceutice din România, alături de farmacii independente, ceea ce a contribuit semnificativ la creşterea vizibilităţii şi a accesului consumatorilor la produsele companiei.

Exporturile au crescut cu aproximativ 25%, conform comunicatului, cu accent pe pieţele din Orientul Mijlociu, în special Emiratele Arabe Unite, dar şi pe alte regiuni considerate strategice pentru dezvoltarea internaţională. Segmentul suplimentelor dedicate sănătăţii feminine a avut cea mai dinamică evoluţie, generând circa 30% din vânzările totale ale companiei în 2025, subliniază comunicatul de presă remis redacţiei.

Magazinul online propriu şi-a extins gama de produse, iar traficul şi valoarea medie a coşului de cumpărături au înregistrat creşteri consistente, pe fondul interesului tot mai mare al consumatorilor pentru achiziţiile digitale şi pentru suplimente premium, cu formule avansate, se adaugă în comunicat.

Pentru 2026, COSMO PHARM anunţă investiţii în digitalizare şi soluţii bazate pe inteligenţă artificială, cu scopul de a îmbunătăţi experienţa consumatorilor şi interacţiunea cu publicul tânăr, se arată în comunicat, iar compania are în plan extinderea capacităţii de depozitare, ca răspuns la cererea în creştere şi la diversificarea portofoliului, care include peste 200 de suplimente alimentare, dintre care 70 sunt mărci înregistrate.