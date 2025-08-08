Crin Antonescu: "Nu am solicitat pensia specială care, conform legii, mi se cuvine după 6 mandate de parlamentar”

Fostul candidat al coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale Crin Antonescu afirmă că nu a solicitat pensia specială care i se cuvenea după şase mandate de parlamentar, menţionând că nu a beneficiat nici de locuinţă de protocol, ca preşedinte al Senatului sau ministru, potrivit unei postări a acestuia pe pagina sa de Facebook. ”Cred că sunt singurul caz, dar nu-mi pare rău. E o modestă formă de solidaritate cu toţi cei chemaţi azi cu japca la austeritate”, susţine el.

”Simt nevoia să-l ajut pe fostul meu coleg de partid, Ilie Bolojan. Nu am solicitat pensia specială care, conform legii, mi se cuvine după 6 mandate de parlamentar (după cum nu am solicitat şi nu am beneficiat de locuinţă de protocol, ca preşedinte al Senatului sau ministru)”

El a susţinut că aceasta este o formă de solidaritate.

”Cred că sunt singurul caz, dar nu-mi pare rău. E o modestă formă de solidaritate cu toţi cei chemaţi azi cu japca la austeritate, ca să plătim, între altele, drepturile redobândite ale domnului Băsescu”, a adăugat Antonescu.