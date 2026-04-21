Cristian Pîrvulescu: „Negocierile pentru o majoritate trebuie reluate rapid”

Cristian Pîrvulescu, decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul SNSPA, avertizează că prelungirea incertitudinii politice amplifică vulnerabilităţile instituţionale şi afectează economia, subliniind necesitatea reluării rapide a negocierilor între partide pentru formarea unei majorităţi funcţionale, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial al SNSPA.

„În contextul actualei crize guvernamentale, consider că prioritatea imediată a actorilor politici trebuie să fie reluarea negocierilor între partide în vederea formării rapide a unei majorităţi funcţionale. Prelungirea incertitudinii politice nu face decât să amplifice vulnerabilităţile instituţionale şi să afecteze capacitatea statului de a răspunde coerent la provocările economice şi sociale.

Costurile acestei crize sunt deja vizibile şi riscă să se adâncească. Instabilitatea guvernamentală afectează credibilitatea externă a României, generează presiuni suplimentare asupra finanţelor publice şi reduce încrederea actorilor economici. În acelaşi timp, întârzierea deciziilor strategice poate avea efecte pe termen mediu asupra investiţiilor, absorbţiei fondurilor europene şi funcţionării serviciilor publice.

În aceste condiţii, este necesară identificarea rapidă a unei formule de ieşire care să reducă tensiunile politice şi să restabilească funcţionalitatea executivului. O soluţie de tip prim-ministru cu profil neutru / independent sau un guvern cu un grad ridicat de independenţă politică ar putea reprezenta o opţiune viabilă, în măsura în care este susţinută de o majoritate parlamentară clară şi orientată spre stabilitate.

Dincolo de formulele politice concrete, esenţială rămâne responsabilitatea colectivă a partidelor de a acţiona în logica interesului public şi a stabilităţii instituţionale. Capacitatea de compromis şi de cooperare devine, în acest moment, un test critic pentru maturitatea sistemului politic.”