Cristiano Ronaldo, primit ca un erou la Hong Kong

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a fost întâmpinat ca un erou, marţi, la Hong Kong, la unui meci al echipei Al-Nassr, spre deosebire de rivalului său argentinian Lionel Messi, care a devenit inamicul public numărul unu anul trecut pentru că nu a disputat un meci demonstrativ, informează AFP.

Fostul jucător-vedetă al lui Manchester United şi Real Madrid, în vârstă de 40 de ani, a dat o pasă decisivă pentru echipa sa, care s-a impus cu scorul de 2-1 în Supercupa Arabiei Saudite în faţa formaţiei Al-Ittihad, la care joacă fostul internaţional francez Karim Benzema.

Strigăte precum 'Ronaldo, Ronaldo' au putut fi auzite de la intrarea sa în jocul disputat la Hong Kong, teritoriu din sudul Chinei, unde mai mulţi fani au încercat să pătrundă pe teren la finalul meciului.

În schimb, superstarul argentinian Lionel Messi a generat o reacţia total inversă, fanii păstrând amintirea din februarie 2024, când fotbalistul a provocat o imensă nemulţumire rămânând pe banca de rezerve la un meci al echipei Inter Miami cu o selecţionată locală.

Messi, care deţine recordul de 'Baloane de Aur' câştigate (8), a invocat atunci o accidentare.

Spectatorii au cheltuit până la 4.800 dolari Hong Kong (570 de euro) pentru a asista la meci şi mulţi şi-au exprimat furia faţă de absenţa jucătorului, mai ales din cauza atitudinii sale, întrucât nu s-a adresat publicului pentru a-şi cere scuze.