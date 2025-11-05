Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Crowne Plaza va deschide un hotel în apropiere de Disneyland Paris

A.V.
Ziarul BURSA #Companii / 5 noiembrie

Sursa foto: www.ihgplc.com

Sursa foto: www.ihgplc.com

Cel mai recent proiect al IHG în Franţa: o unitate de cazare cu 250 de camere în Magny-le-Hongre, programată să fie inaugurată în 2026

IHG Hotels & Resorts a semnat un acord pentru deschiderea hotelului Crowne Plaza Paris - Marne-la-Vallee, în parteneriat cu societatea imobiliară daneză Proark, anunţă tophotel.news. Proprietatea cu 250 de camere, situată în Magny-le-Hongre, este programată să fie complet transformată şi operaţională în a doua jumătate a anului 2026. Amplasat la doar zece minute de Disneyland Paris, acest nou hotel de lux va consolida portofoliul premium al IHG în Franţa. De asemenea, unitatea de cazare va extinde amprenta europeană a Crowne Plaza, alăturându-se celor peste 90 de hoteluri deschise în regiune şi altor 17 în curs de dezvoltare.

Locaţie strategică pentru agrement şi afaceri

Viitorii oaspeţi ai hotelului situat în zona pitorească Magny-le-Hongre se vor putea bucura atât de patrimoniul local, cât şi de acces facil la principalele destinaţii turistice, conform sursei citate. Printre atracţiile din apropiere se numără dealurile Grand Morin şi biserica istorică Sainte-Geneviève, ceea ce le dă vizitatorilor şansa să experimenteze atât frumuseţea naturii, cât şi patrimoniul regiunii.

Hotelul va dispune de piscine interioare şi exterioare, o zonă de wellness şi fitness, două restaurante, un spaţiu social şi un bar. Conceput pentru a-i servi şi pe călătorii cu afaceri, hotelul va include facilităţi de întâlnire de ultimă generaţie şi o sală mare concepută pentru conferinţe şi evenimente.

Willemijn Geels, vicepreşedinte de dezvoltare pentru Europa în cadrul IHG, a declarat: ”Crowne Plaza Paris - Marne-la-Vallee reprezintă o oportunitate de a aduce unul dintre cele mai mari branduri hoteliere premium din lume într-o destinaţie de agrement de referinţă. Suntem deosebit de încântaţi să colaborăm cu cei de la Proark, care şi-au pus încrederea în IHG şi în brandul nostru Crowne Plaza pentru a le oferi lor şi acestei proprietăţi excepţionale randamente solide”.

La rândul său, Michael Brag, preşedintele hotelului Magny-le-Hongre şi al Proark, a adăugat: ”Acest proiect marchează un nou capitol interesant pentru proprietatea noastră din Magny-le-Hongre şi suntem mândri să ne angajăm într-o călătorie alături de IHG Hotels & Resorts. Odată ce porţile se vor deschide, în 2026, Crowne Plaza Paris - Marne-la-Vallee va reflecta angajamentul nostru faţă de designul modern şi sustenabilitate”.

Proiectele de dezvoltare ale Crowne Plaza în Franţa

Crowne Plaza rămâne unul dintre cele mai recunoscute branduri IHG la nivel global, cu peste 400 de hoteluri deja în funcţiune. În Franţa, IHG administrează în prezent aproximativ 70 de proprietăţi sub diversele sale mărci, cu alte 10 în curs de dezvoltare. Locaţia Magny-le-Hongre îşi va consolida poziţia în segmentul premium, alăturându-se mai multor contracte recente, inclusiv un hotel Vignette Collection pe Coasta de Azur.

Dacă va fi finalizat conform planului, hotelul ar adăuga o altă proprietate principală în zona competitivă Disneyland Paris, unde majoritatea grupurilor internaţionale de top caută să fie reprezentate. De asemenea, ar deschide noi oportunităţi pentru furnizorii de hoteluri şi partenerii de servicii de a sprijini o proprietate cu trafic intens într-una dintre cele mai aglomerate destinaţii turistice din Franţa.

(Articol preluat din revista BURSA Construcţiilor)

