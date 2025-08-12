Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Cseke Attila: ”În România sub 40 la sută din cei care primesc amenzi de circulaţie le şi plătesc”

S.B.
Politică / 12 august, 10:34

Cseke Attila: ”În România sub 40 la sută din cei care primesc amenzi de circulaţie le şi plătesc”

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a afirmat, referindu-se la varianta condiţionării dreptului de a conduce de plata amenzilor, că în România sub 40 la sută din cei care primesc amenzi de circulaţie le şi plătesc, în timp ce în Uniunea Europeană le achită peste 90 la sută dintre cei amendaţi, potrivit news.ro.

Cseke Attila a declarat, luni seară, la Antena 3, că nu vrea să ia permisul nimănui, dar că trebuie găsită o formulă juridică care să prevadă că o persoană nu mai poate conduce dacă nu şi-a plătit amenzile.

”Proporţia de conformare la plata amenzilor de circulaţie în statele Uniunii Europene este de peste 90 la sută. În România, acest procent este sub 40 la sută. Este o diferenţă enormă (...) Nu vor fi sancţionaţi cei care respectă astăzi legea. Nici măcar nu vor suferi cei care astăzi respectă legea, dar au încălcat o regulă de circulaţie. Nimeni nu este perfect, dar îşi plătesc amenda. Nu despre ei este vorba. E vorba despre cea mai mare a parte a cetăţenilor care astăzi nu-şi plătesc aceste amenzi de circulaţie. Şi trebuie să ai o măsură de constrângere”, a precizat ministrul Cseke Attila.

El a explicat că amenzile de circulaţie apar ca venit la primăria de domiciliu a cetăţeanului amendat, iar sumele restante sunt considerate ca debit.

”În momentul în care vine Curtea de Conturi la o primărie în control, întreabă: de ce nu aţi încasat amenda de circulaţie de la cetăţeanul Popescu Ion? Pentru că ar trebui să încasaţi. Dar Popescu Ion nu a plătit amenda. Deci eu trebuie să creez nişte mecanisme prin care această amendă să poată fi încasată. Este un model pe care l-am luat din alte ţări şi vom propune ca, atunci când timp de 90 de zile de la amenda propriu-zisă, nu s-a plătit amenda pentru încălcarea regulii de circulaţie, să se suspende permisul de conducere. Încă o dată, să nu uităm proporţiile. Suntem în urmă, avem mai puţini cetăţeni care se conformează plătind amenda decât cei care nu plătesc”, a adăugat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

