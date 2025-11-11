Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Cseke Attila: Guvernul pregăteşte reduceri de personal în administraţia publică centrală şi locală

A.B.
Politică / 11 noiembrie, 19:04

Cseke Attila: Guvernul pregăteşte reduceri de personal în administraţia publică centrală şi locală

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila (UDMR), a anunţat, la Antena 3, că partidele din coaliţia de guvernare au ajuns la un acord privind reducerea cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală şi locală, măsură ce urmează să intre în vigoare din 2026.

„Există un acord în coaliţie la pachetul administraţiei locale şi centrale. Varianta este de reducere publică centrală cu 10% în 2026 faţă de 2025. O sumă cu 10% mai mică pe partea de cheltuieli de personal. Pe administraţia publică locală: reducere a posturilor existente cu 30% la toate posturile”, a declarat ministrul Dezvoltării.

Cseke Attila a precizat că impactul bugetar estimat pentru administraţia locală este de 1,7 miliarde de lei, reprezentând economii la buget.

Decizia vine după săptămâni de negocieri tensionate în interiorul coaliţiei, în special între PSD şi UDMR. Social-democraţii, prin vocea lui Sorin Grindeanu, au susţinut că tăierile din administraţia locală ar trebui decise de autorităţile locale, nu impuse printr-o măsură uniformă.

„Îmi doresc ca un primar, nu ştiu, de la Caracal, să-i las posibilitatea lui şi Consiliului Local să decidă cum reduce cheltuielile, prin anumite disponibilizări sau prin alte reduceri de cheltuieli publice”, declara Grindeanu la finalul lunii octombrie.

Anterior, PSD propusese o variantă graduală de reformă - o reducere cu 25% a personalului din primării şi consilii judeţene pe o perioadă de patru ani -, în timp ce premierul Ilie Bolojan susţinea o aplicare mai rapidă, cu reduceri de 10-15% începând de la 1 ianuarie 2026.

