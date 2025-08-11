Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Cseke Attila: Reducerea a 40.000 de posturi în administraţia locală va aduce o economie anuală de 2,2 miliarde lei

A.B.
Politică / 11 august, 21:27

Cseke Attila: Reducerea a 40.000 de posturi în administraţia locală va aduce o economie anuală de 2,2 miliarde lei

Măsurile incluse în proiectul de reformă a administraţiei locale prevăd desfiinţarea a peste 40.000 de posturi, ceea ce va genera o economie bugetară de 2,2 miliarde de lei pe an, a declarat, luni seară, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, potrivit Agerpres, de la care relatăm cele ce urmează.

„Această tăiere la nivelele cabinetelor demnitarilor se aplică şi la nivel central (...), este o reducere a numărului de consilieri de sus până jos, de peste 6.000 de posturi. Pe partea de Poliţie Locală sunt peste 4.000 de posturi, iar cu aplicarea procentului de 20% vorbim de peste 30.000 de posturi. În total, peste 40.000 de posturi în administraţia locală şi impactul financiar al acestei părţi (...) este de 2,2 miliarde de lei anual”, a precizat ministrul.

Cseke Attila a subliniat că măsura este necesară atât pentru creşterea veniturilor autorităţilor locale, cât şi pentru eficientizarea structurilor administrative. Potrivit acestuia, reducerea va fi mai mică în cazul instituţiilor care nu au toate posturile ocupate, în timp ce acolo unde organigramele sunt complete vor fi necesare tăieri consistente şi reorganizări.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 22:05)

    Si acordarea pensiilor speciale la nivelul contributiilor cati bani ar scuti?

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 22:06)

      Asta dupa implinirea varstei standard de pensionare, desigur

