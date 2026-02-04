CSM: Numărul posturilor vacante de judecător a crescut la 759

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) atrage atenţia că organizarea concursului de admitere directă în magistratură este blocată din cauza lipsei unor măsuri legislative, iar Consiliul nu a fost informat cu privire la motivele pentru care o derogare în domeniul justiţiei nu poate fi aplicată, informează news.ro.

În prezent, sunt 759 de posturi de judecător vacante, ceea ce reprezintă un deficit de aproximativ 15%. Conform news.ro, CSM subliniază că „dispoziţiile legale care au blocat organizarea concursurilor de admitere în magistratură nu fac decât să genereze premisele amplificării de la o lună la alta a lipsei cronice de resurse umane la nivelul instanţelor judecătoreşti”.

Potrivit news.ro, Secţia pentru judecători a solicitat în luna ianuarie Guvernului „să adopte măsuri legislative concrete, care să permită organizarea concursului de admitere în magistratură pentru persoane cu 5 ani vechime în funcţii juridice, având în vedere că erau, la acel moment, 751 de posturi de judecător vacante”.

„Până în prezent nu au fost adoptate măsuri legislative pentru organizarea concursului de admitere directă în magistratură, iar Consiliul nu a fost înştiinţat de ce o derogare în domeniul justiţiei nu este posibilă, astfel cum s-a procedat în celelalte domenii, precum cel al sănătăţii sau al educaţiei, deşi deficitul de personal este cel puţin comparabil cu cel care a permis derogări. Numărul posturilor vacante de judecător a crescut la 759 de posturi de la 751 de posturi în luna anterioară, deficitul menţinându-se în jurul procentului de 15%, astfel încât buna funcţionare a justiţiei în vederea realizării unui act de justiţie de calitate continuă să fie grav afectată, în detrimentul protejării şi garantării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor”, a precizat CSM, citat de news.ro.

News.ro mai arată că echilibrarea schemelor de personal ale instanţelor este un obiectiv specific al Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar şi a justiţiei ca serviciu public 2025-2029, adoptată prin HG nr. 390/2025.

În 2025, Secţia pentru judecători a numit 174 de absolvenţi ai INM - promoţia 2023-2025 - în funcţia de judecător stagiar, 22 de procurori au fost numiţi judecători, iar în urma examenului de capacitate au fost numiţi 162 de judecători. Totodată, au fost ocupate 104 posturi de judecător în cadrul concursului declanşat în 2024.

CSM reafirmă că „dispoziţiile legale care au blocat organizarea concursurilor de admitere în magistratură nu fac decât să genereze premisele amplificării de la o lună la alta a lipsei cronice de resurse umane la nivelul instanţelor judecătoreşti, iar un alt mecanism pentru ocuparea pe termen scurt a posturilor vacante nu este prevăzut de lege, numărul absolvenţilor Institutului Naţional al Magistraturii şi al judecătorilor care susţin examenul de capacitate fiind insuficient în acest sens”, conform news.ro.