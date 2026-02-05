CSM Oradea, victorie în FIBA Europe Cup cu Pallacanestro Reggiana

Vicecampioana CSM Oradea a bifat miercuri, pe teren propriu, a doua victorie din grupa L a FIBA Europe Cup, scor 81-77 (34-37), cu liderul Pallacanestro Reggiana. CSM Oradea a ratat anterior calificarea în sferturile de finală.

Principalii marcatori ai partidei au fost Nzekwesi 19 puncte, Lottie 14, Bropleh 13, pentru CSM Oradea, respectiv Caupain 19, Barford 18, Williams 14, pentru echipa italiană.

În cealaltă partidă din penultima etapă se duelează Cedevita Junior - KK Bosna.

În grupa L, CSM Oradea a obţinut anterior rezultatele: 79-84 şi 63-76 cu KK Bosna, 59-90 cu Pallacanestro Reggiana şi 103-79 cu Cedevita Junior.

Vicecampioana României va juca în ultima etapă în deplasare, cu ultima clasată, Cedevita Junior, în 11 februarie.

Primele două clasate în fiecare grupă principală se vor califica în sferturile de finală.

CSM Oradea s-a calificat în Top 16 de pe primul loc al grupei preliminare C, în urma rezultatelor: 89-75 şi 89-86 cu AEK Larnaca, 73-84 şi 77-71 cu Aliaga, 87-65 şi 90-85 cu Corona Braşov.