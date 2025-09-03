Curte de apel din SUA blochează expulzările în baza unei legi din 1798 invocate de Trump

O curte federală de apel din Statele Unite a decis marţi că preşedintele Donald Trump a invocat ilegal „Alien Enemies Act”, o lege din 1798, pentru a expulza cetăţeni venezueleni acuzaţi că fac parte din banda criminală „Tren de Aragua”, relatează Reuters, care afirmă cele ce urmează.

Decizia aparţine Curţii de Apel pentru cel de-al 5-lea Circuit judiciar, instanţă din New Orleans cu orientare conservatoare, fiind prima de acest nivel care se pronunţă asupra proclamaţiei prezidenţiale din 14 martie. Avocaţii Departamentului de Stat urmează să conteste hotărârea la Curtea Supremă.

Legea din 1798 conferă guvernului puteri de reţinere şi expulzare a cetăţenilor unor state ostile doar în timp de război sau în cazul unei „invazii ori incursiuni prădătoare”. Alien Enemies Act a fost folosită de doar trei ori în istoria SUA, potrivit sursei citate.

Uniunea Americană pentru Libertăţi Civile (ACLU), care îi reprezintă pe reclamanţi, a contestat acuzaţiile privind apartenenţa la bandă. În mai, Curtea Supremă a suspendat temporar expulzările, criticând administraţia pentru notificările trimise cu doar 24 de ore înainte de îndepărtare, considerate insuficiente pentru exercitarea drepturilor procedurale.