Cushman & Wakefield Echinox: Cererea pentru spaţii logistice şi industriale a crescut cu 30% în primele nouă luni din 2025

A.B.
Internaţional / 5 noiembrie, 14:26

Cushman & Wakefield Echinox: Cererea pentru spaţii logistice şi industriale a crescut cu 30% în primele nouă luni din 2025

Companiile au închiriat circa 750.000 de metri pătraţi de spaţii logistice şi industriale în primele nouă luni ale anului, marcând o creştere de 30% faţă de perioada similară din 2024, potrivit raportului Romania Industrial Marketbeat Q3 2025 publicat de Cushman & Wakefield Echinox.

Dacă ritmul actual se menţine, suprafaţa totală tranzacţionată în 2025 ar putea atinge din nou pragul de 1 milion de metri pătraţi, media ultimilor cinci ani. În trimestrul al treilea, volumul închiriat a fost de 235.000 mp, peste nivelul de 164.000 mp din T3 2024, însă sub valorile din trimestrele precedente ale acestui an (circa 260.000 mp).

„Piaţa logistică din România îşi continuă traiectoria pozitivă din ultimii cinci ani, cu o cerere anuală de aproximativ un milion de metri pătraţi. Vedem un echilibru între contracte noi şi renegocieri, semn că firmele caută atât stabilitate, cât şi oportunităţi de dezvoltare, cu o atenţie sporită asupra eficientizării costurilor şi operaţiunilor logistice”, a declarat Ştefan Surcel, Head of Industrial Agency în cadrul Cushman & Wakefield Echinox.

Contractele noi au reprezentat 60% din suprafaţa tranzacţionată la nivelul primelor nouă luni, însă în trimestrul al treilea renegocierile au devenit majoritare, cu 52% din total.

Bucureştiul rămâne cea mai atractivă destinaţie pentru companiile care închiriază spaţii logistice, concentrând aproape 75% din volumul tranzacţionat (circa 560.000 mp). În plan regional, Timişoara (75.100 mp), Craiova (16.000 mp) şi Cluj (15.000 mp) s-au remarcat ca cele mai dinamice pieţe secundare.

Cele mai mari două tranzacţii din T3 2025 au fost renegocieri de 76.000 mp şi 27.000 mp, ambele în CTPark Bucharest West, principalul hub logistic al ţării. Alte tranzacţii notabile includ o extindere de 15.000 mp în WDP Park Ştefăneşti şi un pre-lease de 14.500 mp în Craiova Business Park.

Stocul modern total de spaţii industriale şi logistice din România a ajuns la 7,78 milioane mp la finalul trimestrului al treilea. În primele nouă luni ale anului, dezvoltatorii au livrat proiecte însumând 209.300 mp, în scădere cu 24% faţă de 2024, însă portofoliul aflat în construcţie depăşeşte 412.000 mp.

Rata de neocupare s-a redus uşor, la 5,7% la nivel naţional şi 5,4% în Bucureşti. Chiriile de referinţă s-au menţinut stabile, între 4,30 şi 4,70 euro/mp/lună, însă Cushman & Wakefield Echinox anticipează posibile ajustări în perioada următoare, pe fondul creşterii costurilor de construcţie şi al preţurilor terenurilor în marile centre logistice.

