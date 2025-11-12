Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Cushman & Wakefield Echinox: Investiţiile în clădiri de birouri revin pe creştere

A.B.
Miscellanea / 12 noiembrie, 14:23

Cushman & Wakefield Echinox: Investiţiile în clădiri de birouri revin pe creştere

Investiţiile în construcţia de clădiri de birouri se află din nou pe un trend ascendent, proiecte totalizând aproximativ 170.000 de metri pătraţi urmând să fie livrate în perioada 2026-2027 în Bucureşti, potrivit raportului Bucharest Office Marketbeat Q3 2025 realizat de compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

În primele nouă luni ale acestui an, companiile au închiriat în Capitală 197.200 de metri pătraţi de spaţii de birouri, peste jumătate reprezentând cerere nouă. Volumul total tranzacţionat este cu 25% mai mic faţă de perioada similară a anului trecut, însă, în lipsa livrării unor proiecte noi, rata de neocupare a scăzut la 12,8%, cel mai redus nivel înregistrat din trimestrul al patrulea al anului 2020.

Stocul actual de birouri din Bucureşti se ridică la 3,429 milioane de metri pătraţi, echivalentul a 15% din totalul suprafeţelor disponibile în Europa Centrală şi de Est. Regiunea este dominată de Varşovia (28%), urmată de Budapesta (20%) şi Praga (18%), în timp ce Sofia şi Bratislava deţin 11%, respectiv 8% din piaţă.

În plan regional, rata medie de neocupare se situează la 11,06%, cele mai ridicate valori fiind în Bratislava (14,47%), Budapesta (13,45%) şi Sofia (12,86%). Praga şi Varşovia înregistrează niveluri sub 10%.

Cererile pentru spaţii de birouri din Bucureşti au atins în trimestrul al treilea cel mai mare nivel din 2025, cu 75.800 mp tranzacţionaţi, faţă de 51.300 mp în primul trimestru şi 70.000 mp în al doilea. Cea mai mare parte a cererii s-a concentrat în zonele Centru-Vest (Politehnica, Grozăveşti) - 23% din total, Floreasca-Barbu Văcărescu - 18%, Dimitrie Pompeiu şi CBD - câte 16%.

În aceeaşi perioadă, au început construcţiile a două clădiri noi, ceea ce a dus suprafaţa totală aflată în dezvoltare în Bucureşti la 169.500 mp închiriabili, toate proiectele având termen de finalizare până la sfârşitul anului 2027.

„Dezvoltatori precum AFI Europe, Forte Partners, Vastint, PPF Real Estate şi NEPI Rockcastle se numără printre cei mai activi investitori pe piaţa de birouri, având proiecte cu o valoare totală estimată la 200-250 milioane de euro. Observăm o revenire a interesului pentru investiţiile în construcţia şi achiziţia de spaţii de birouri, atât din partea capitalului românesc, cât şi a celui străin. Într-un context regional competitiv, Bucureştiul are nevoie de proiecte de anvergură pentru a atrage noi companii şi talente”, a declarat Mădălina Cojocaru, Partner Office Agency în cadrul Cushman & Wakefield Echinox.

Printre proiectele în lucru se numără o nouă fază a complexului Timpuri Noi Square (55.000 mp) dezvoltată de Vastint, ARC Project al grupului PPF Real Estate (30.000 mp), Promenada Offices al NEPI Rockcastle (23.400 mp) şi One Technology District (20.600 mp) realizat de One United Properties. În plus, AFI Europe construieşte AFI Central Tower (28.000 mp) pe amplasamentul fostei clădiri Bancorex, iar Forte Partners dezvoltă U-Center III (12.500 mp).

Piaţa chiriilor s-a menţinut stabilă, cu valori de referinţă de 20-21 euro/mp/lună în zona centrală de business (CBD), 15-18,5 euro/mp/lună în zonele centrale şi 9-13,5 euro/mp/lună în zonele periferice. Pentru următoarele 12-18 luni, raportul anticipează o creştere limitată a chiriilor, în special în subpieţele dominante precum CBD, Centru, Floreasca-Barbu Văcărescu şi Centru-Vest, unde rata de neocupare este redusă, iar dezvoltarea de proiecte noi continuă.

